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Армия и Флот

Киргизия получила партию бронеавтомобили «Тигр»

 © vk.com

55 автомобилей были переданы Пограничной службе ГКНБ Киргизии 25 марта 2022.

Сегодняшняя ситуация в регионе и мире требует от Пограничной службы оперативности и профессионализма и ставит важные задачи по недопущению незаконного пересечения границ различными террористическими, экстремистскими и другими криминальными элементами.

 © vk.com
Источник: https://vk.com/newstodayrussia?w=wall-125425526_9970

экспорт, Киргизия, АМЗ, Бронеавтомобиль "Тигр"
  • Корбен Далас Корбен Далас
    25.03.2220:02:37

    Замечательно! Только в заголовке или получилА, или уже Кыргызстан…

    #1248817
  • Badassgoliath Badassgoliath
    25.03.2220:14:59

    Наша армия, надо полагать, вскоре начнёт переходить на усиленный вариант «тигра», а именно «атлет».

    #1248819
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