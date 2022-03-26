Завершена модернизация производственной базы ОАО «Первый КХМ»
На территории ОАО «Первый КХМ» в Череповце, завершена проводившаяся в течение последних двух лет масштабная модернизация производства. Это позволит увеличить объем выпускаемой продукции с 200 до 350 тонн металлоконструкций и оборудования ежемесячно. Продукция, производимая «Первым КХМ», используется на крупнейших стройках в разных регионах страны.
Данная модернизация позволила диверсифицировать направления производства, расширить ассортимент выпускаемой продукции, улучшить условия труда на производстве и как следствие — повысить производительность труда, что является приоритетной задачей предприятия. В числе других важных задач, которые ставит перед собой производственная база, стоит высокая социальная ответственность. В первую очередь на предприятии создаются новые рабочие места и привлекаются молодые специалисты.
ОАО «Первый КХМ» входит в группу АО «Трест Коксохиммонтаж».
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