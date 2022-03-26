ТВЗ создал вагон-электростанцию для работы на неэлектрифицированных участках железных дорог

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Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») представил экспертам новую разработку — вагон-электростанцию мод. 61-4551, предназначенную для эксплуатации в составе пассажирских поездов.

Приемочной комиссии был продемонстрирован опытный образец вагона-электростанции, который находился в рабочем состоянии и обеспечивал энергоснабжение двух двухэтажных вагонов. Члены комиссии положительно оценили новую разработку и подписали акт, согласно которому вагону мод. 61-4551 будет присвоена литера «О1» и получен сертификат соответствия, что позволит приступить к изготовлению установочной серии этой продукции.

Основная задача нового вагона-электростанции — обеспечение электроэнергией пассажирских поездов, эксплуатируемых на неэлектрифицированных участках железных дорог с шириной колеи 1520 мм. Для этой цели в вагоне используется дизель-электрическая станция общей мощностью 1350 кВт, состоящая из трех дизель-электрических установок.

Вагон-электростанцию обслуживает один оператор, задачей которого является контроль работы оборудования.Вагон оснащен системами противоюзной защиты и автоматического пожаротушения, пожарной сигнализацией с указанием места возникновения пожара.

Вагон-электростанция рассчитан на эксплуатацию в любое время года. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования, установленные в вагоне, обеспечивают необходимые условия для работы обслуживающего персонала и оборудования при температурах от минус 50 до плюс 45 градусов при относительной влажности до 90%.

Обслуживание вагона-электростанции производится перед отправкой в рейс, предусмотрены также ежемесячный, полугодовой и годовой регламенты обслуживания.

Разработчиком конструкторской документации вагона-электростанции является Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения (АО «ЦКБ ТМ»). Соисполнителем проекта выступило ООО «ТМХ Инжиниринг», которое проводило техническую экспертизу конструкторской документации. В 2021 и начале 2022 года вагон-электростанция успешно прошел комплекс испытаний, которые подтвердили соответствие технических требований конструкторской документации.

ТМХ — единственный в России разработчик и крупнейший производитель пассажирского подвижного состава. На предприятиях холдинга выпускаются электропоезда постоянного и переменного тока, а также рельсовые автобусы (дизель-поезда) и пассажирские вагоны локомотивной тяги; пассажирские электровозы (постоянного и переменного тока, двухсистемные), тепловозы. Работы по созданию новых образцов продукции осуществляет действующий в рамках группы ТМХ крупнейший в России инжиниринговый центр «ТМХ Инжиниринг», подразделения которого расположены в 9 городах и насчитывают в общей сложности более 1100 сотрудников.