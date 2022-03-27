Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Завод зовёт! Как меняется жизнь в России и где не хватает рук

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/9HsLkozHPmo
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9HsLkozHPmo

Время вперед, импортозамещение, развитие экономики
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,