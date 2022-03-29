Мониторинг космического уровня

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Разработка резидента технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский" — компании «Система» способна обеспечить высокоточный и эффективный мониторинг параметров работы линий электропередачи с применением спутниковой связи.

Почему именно спутниковая связь: связь 3G,4G,5G и прочие отсутствует на более 50% населенных территорий и на более 85% всей территории РФ и даже в долгосрочной перспективе не появится в малонаселенных территориях, так как инфраструктура дорогая в возведении и содержании. Что касается линий электропередачи, то они проходят по всей территории страны, независимо от населенности территорий и их оснащенности вышками сотовых операторов.

По словам разработчиков, предлагаемое устройство абсолютно новое не только для России, но и для всего мира. Уже получены патенты на изобретение и полезную модель, зарегистрированы 4 программы ЭВМ в государственном Реестре РФ, в 2022 году подана заявка РСТ для международного патентования, в августе 2021 года проект стал участником Фонда Сколково и поддержан Фондом содействия инновациям. Инновационный характер разработки спутниковой платформы мониторинга заключается, в том числе, в прикладном использовании передовых разработок в области физики, химии и энергетики — спутниковых антенн сверхмалого размера, гибких солнечных панелей, ионисторов сверхвысокой емкости.

«На борту» устройства весом менее 5 кг возможно устанавливать до 900 000 Фарад емкости ионисторов, что эквивалентно 75 А-ч 12 В аккумулятора. Командой проекта разработаны топологии и программное обеспечение плат измерений магнитных полей и управляемых контроллеров питания. Платы выдают сигналы в цифровом виде, имеют память, протоколирование.

Научный руководитель проекта Илья Сторожев: «Наша компания совместно со Спутниковой системой «Гонец» создала универсальный комплекс, который предназначен для оперативного сбора и передачи данных о состоянии электросетей и любых протяженных линейных объектов. С его помощью возможна передача реальных, а не расчетных данных о событиях и/или процессах, происходящих на ЛЭП и иных объектах электросетевого хозяйства по спутниковому каналу связи АО СС «Гонец». В случае возникновения аварийной ситуации сообщение о ней автоматически отправляется на мобильное приложение аварийной бригады с конкретными координатами участка сети, возможна интеграция с системой «Цифровой электромонтер».

Комплекс успешно протестирован, запатентован в России. Надеемся на дальнейшее сотрудничество со спутниковым оператором АО СС «Гонец» в области развития отечественных цифровых сервисов».

Генеральный директор Спутниковой системы «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Павел Черенков: «Роскосмос — это не только ракеты, спутники и космонавты. Предприятия Госкорпорации активно участвуют в различных сферах социально-экономической жизни страны, внедряя космические технологии в повседневную деятельность. Компания «Гонец» — оператор одноименной низкоорбитальной спутниковой системы связи обладает многолетним опытом внедрения новых цифровых решений на основе спутниковых сервисов. Решения Роскосмоса для бизнеса и для людей».

Платформа способна обрабатывать и передавать данные с самых различных датчиков: датчик короткого замыкания, видеокамера, тепловизор, лазерный и электронный цифровой термометр, датчик угла наклона опоры, датчик скорости и направления ветра, датчик обледенения и др. Решения адаптированы к климатическим и географическим особенностям нашей страны и позволяют использовать абонентские терминалы при температурах от −60 до +60°С. С помощью спутниковой платформы для мониторинга осуществляется непрерывный мониторинг, запись данных, первичная обработка данных и сеансовая передача накопленных данных на сервер заказчика. Среди прочих показателей комплекс может автоматически собирать с абонентских счетчиков и передавать из удаленных мест данные о поставленных объемах электроэнергии, что качественно улучшает ее учет. Комплекс оснащен встроенными контролем заряда батареи, программой управления нагрузкой и является энергонезависимым.

В зависимости от перечня ситуаций, обозначенных заказчиком как аварийные или требующие немедленного сообщения, миникомпьютером инициируется экстренная передача информации на спутниковый модем для скорейшей передачи данных на сервер заказчика в ближайшем окне спутниковой связи. Комплекс может быть полностью или частично перепрограммирован посредством передачи управляющего пакета с сервера заказчика на миникомпьютер платформы через спутниковый канал «Гонец».

В технопарке высоких технологий отмечают актуальность темы своего резидента: «Покрытие наземных сетей связи не позволяет сегодня организовать качественный мониторинг ЛЭП. И это проблема. Между тем, электросетевое хозяйство России по данным из открытых источников имеет протяженность ЛЭП 0,4 кВ 737 тыс. км, протяженность ЛЭП 6-35 кВ 663 тыс. км, протяженность ЛЭП 110 кВ и выше 442 тыс. км. Разработка нашего резидента ООО «Система» обеспечит возможность контроля важнейших параметров работы сети уже в самое ближайшее время. Причем надо учесть, что потенциал разработки намного шире сферы электроэнергетики, это применимо в любой масштабной системе, распределенной по большим территориям».

Компания «Система» вошла в состав резидентов регионального инновационного центра- технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» в 2021 году.

Илья Сторожев, научный руководитель проекта, уточнил сферу применения: «Разработанная нашей командой платформа может работать практически в любой системе по мониторингу интересующих параметров. Мониторинг параметров работы линий электропередачи — это первое и важнейшее применение нашей платформы».

В 2021 году компания — разработчик подписала соглашение об опытной эксплуатации с «Россети Урал» (ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»), а в январе 2022 года запущен пилотный проект, установлено 3 спутниковых датчика на ЛЭП 110 кВ, ведутся испытания. Начата подготовка к подключению датчиков обледенения, видеокамер, терминала сбора банных от абонентских электросчетчиков в удаленных территориях.

При создании опытных образцов специалисты «Россети Урал» (ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала») дали десятки практических советов, оказали неоценимую помощь в формировании технического задания, адаптации параметров устройства для успешной работы на ЛЭП всех классов напряжений.