Учёные ПНИПУ предложили усовершенствовать двигатели для аэрокосмической техники
Новинку в области аэрокосмической техники — ракетные двигатели на гранулированном твердом топливе — представили ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).
В отличие от известных образцов, эти двигатели, с одной стороны, интегрируют всё лучшее в двигателях на жидком топливе (возможность регулирования тяги в широких пределах, многократный запуск), на твёрдом топливе (высокие эксплуатационные достоинства), с другой стороны, лишены их кардинальных недостатков — невозможности многократного запуска (твёрдотопливные двигатели) и плохих эксплуатационных характеристик (жидкостные двигатели). Кроме того, ракетные двигатели на гранулированном твердом топливе способны работать в экстремальных условиях.
Этапы научной работы опубликованы в журнале «Аэрокосмическая техника». Исследования проводились группой специалистов аэрокосмического факультета ПНИПУ.
— Разработка эффективна в качестве двигательной установки для беспилотных летательных аппаратов, — говорит д.т.н., профессор ПНИПУ Владимир Малинин. — В случае природных или техногенных катастроф гражданские «беспилотники» смогут безопасно летать на малых высотах, в том числе в сильно задымленных областях, что позволит быстро обнаружить пострадавших и начать операцию по ликвидации ЧС. В космосе ракетный двигатель на гранулированном топливе можно использовать в космических летательных аппаратах, применяемых для очистки околоземного пространства от мусора в целях снижения риска его столкновения с активными спутниками и орбитальными станциями.
Для разработки нового двигателя ученые проанализировали плюсы и минусы ракетных жидкостных и газотурбинных двигателей, а также работающих на твердом топливе. Объединив достоинства эксплуатируемых двигателей, получились более универсальные в применении силовые установки, главная особенность которых — топливо.
Как отмечают специалисты, применение гранулированного топлива позволяет упростить конструкцию двигателя, т.к. уже не понадобится два топливных бака, как в жидкостном двигателе. Компоненты топлива — окислитель и горючее присутствуют в каждой грануле, «частицы» топлива ожижаются инертным газом и подаются в камеру сгорания, расход топлива можно регулировать.
Информация и фото предоставлены пресс-службой ПНИПУ
Разместила Наталья Сафронова
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.