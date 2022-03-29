Зубодолбежный станок 5М150 для ООО ПФ «АСК»

ООО Первая станкостроительная компания изготовила для ООО ПФ АСК г. Шлиссельбург (Ленинградская область) зубодолбежный станок модели 5м150.

В настоящее время Производственная фирма «АСК» — крановый завод входит в десятку наиболее динамично развивающихся промышленных предприятий Российской Федерации.

зубодолбежный станок 5м150, 5м161 © Фото из открытых источников

Зубодолбежный полуавтомат модели 5м150 предназначен для нарезания зубьев на цилиндрических шестернях внутреннего и наружного зацепления с диаметром до 800 мм и с модулем до 12 мм, как с открытми так и закрытыми венцами (блок-шестерни).

Нарезание зубьев производится зуборезным долбяком.

Нарезаемая шестерня крепится на горизонтальной планшайбе стола станка при помощи специального приспособления Для выверки биения заготовки, планшайба может ускоренно вращаться.

Станок может работать по полному автоматическому циклу.

Полный автоматический цикл включает:

А) Ускоренный подвод стола с изделием в зону резания.

Б) Нарезание заготовки в 1-2-3-4-5 проходов

В) Вывод долбяка в верхнее положение

Г) Ускоренный отвод стола с издем из зоны резания.

зубодолбежный станок 5м150, 5м161 © Фото из открытых источников

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