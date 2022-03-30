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Первый в мире тест первого в мире российского планшета МВК-Т2101

 © Фото из открытых источников

Я первый блоггер в руки которого попал этот гаджет. Это первый в России гражданский планшетный компьютер, я делаю большой и подробный его обзор

©Видео с youtube.com

Смотрите еще другие части обзора: часть 2, часть 3

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МВК-Т2101
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