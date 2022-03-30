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Видеоблог

Играем на российском планшете МВК-Т2101

 © Фото из открытых источников

Посмотрим как он тянет Asphalt 8 и World of Tanks

©Видео с youtube.com

Смотрите еще другие части обзора: часть 1, часть 3

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МВК-Т2101
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