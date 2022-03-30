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Видеоблог

Как производят российский планшет МВК-Т2101 на заводе Итэлма в Москве

 © Фото из открытых источников

Заодно посмотрим что такое полный цикл производства

©Видео с youtube.com

Смотрите еще предыдущее части обзора: часть 1, часть 2

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МВК-Т2101
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