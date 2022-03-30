Насыщение пассажирского судна проекта «Соталия» на 75% российское

Предприятие «Ушаковские верфи» работает в Калининградской области и выделяется, прежде всего, разнообразием выпускаемых судов. Это и научно-исследовательское судно для работы на Севморпути, и дом на воде для постоянного проживания и путешествий, и электропаром для Балтийска, и роскошные яхты для частных клиентов, в том числе из-за рубежа.

О том как идет реализация проектов «Медиапалубе» рассказал Семен Данилин, директор по производству «Ушаковских верфей».

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В частности на предприятии строится круизное и пассажирское судно проекта «Соталия». Его корпус выполнен из алюминия, а особенность судна в том, что 75% насыщения имеют российское производство. Причем, это такое серьезное оборудование, как пропульсивный комплекс, двигатель и другие основные механизмы, отвечающие за жизнедеятельность судна.

Также верфь выступает подрядчиком в строительстве электропаромов для Калиниградской области. Сейяас идет формирование корпуса судна на ПСЗ «Янтарь» на стапеле «Буревестник».

Заказчиком судна выступает Минпромторг России, а исполнителем — Калининградский государственный технический университет. Основная техническая особенность — работа на электродвигателе. Паром предназначен для перевозки пассажиров — до 80 человек и машин — до 15 автомобилей.

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