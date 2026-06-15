Для судна «Иван Фролов» проекта 23680 поставили электрооборудование для подруливающего устройства
Компания «Русское электротехническое общество» (РЭО) разработала и изготовила оборудование для подруливающего устройства модели ВТ24 научно-экспедиционного судна «Иван Фролов», которое строится на Адмиралтейских верфях и войдёт в состав флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.
Комплект поставки включает в себя:
• Преобразователь частоты серии «ПАПИР» мощностью 2000 кВА
• Систему управления подруливающим устройством ДАУ «Импульс»
• Гребной электродвигатель 2000 МВт
• Трансформатор 2500 кВА
Преобразователь частоты предназначен для плавного пуска и регулирования скорости электродвигателя подруливающего устройства, укомплектован силовыми ячейками (модулями) собственной разработки РЭО.
Преобразователь частоты «ПАПИР» мощностью 2000 кВт был представлен компанией на судостроительной выставке «Нева 2025».
Оборудование разработано специалистами компании на базе собственного научно-технического центра. Преимуществом оборудования является его высокая степень локализации за счёт использования отечественных комплектующих.
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