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«Дмитрий Донской» — это самый большой и мощный атомный подводный крейсер в мире. Длина корабля — 172 м, ширина — 23,3 м, а высота — 26 м. Корпус можно сравнить по габаритам с девятиэтажным домом на 5 подъездов. И даже при таких гигантских размерах АПК развивает скорость под водой до 40 км/ч. Подлодка сделана по нестандартной технологии — за основу взяли конструкцию катамарана. Внутри расположено два автономных корпуса из титанового сплава, которые соединены тремя переходами.

АПК относится к проекту 941 «Акула», в рамках которого построили шесть кораблей. Сейчас остался в строю только самый первый и самый современный из них — благодаря модернизации в 2000-х годах, «Дмитрий Донской» до сих пор несет службу. Сейчас АПК «Дмитрий Донской», приписан к Беломорской военно-морской базе в Северодвинске.

1. Проект «Акула» начали разрабатывать, когда появилась информация, что в США собираются строить серию больших подводных ракетоносцев «Огайо». В то время между США и СССР был ядерный паритет — ситуация, когда попытка удара по противнику привела бы к глобальному ядерному конфликту. Поэтому новое оружие у одной стороны было необходимо уравновесить. Брежнев приказал военным создать новые атомные подводные лодки, которые не уступали бы американским. И конструкторы даже перевыполнили задачу — советские АПЛ стали самым мощным подводным оружием в мире. Проект «Акула» начали разрабатывать на год позже «Огайо», но первая АПЛ новой серии появилась в СССР на месяц раньше, чем у США. В 1980 году подводный крейсер, который тогда еще не называли «Дмитрий Донской», спустили на воду. А с 1982 года он несет службу в Северном флоте.

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2. По плану было необходимо разместить на крейсере самые большие морские баллистические ракеты РСМ-52 весом почти 100 тонн каждая. На обычной подводной лодке такое вооружение установить невозможно. Задача заставила полностью переосмыслить подход к созданию подводных лодок. Разработчики предлагали более 200 идей конструкции. Финальный вариант атомохода разработан в КБ морской техники «Рубин» под руководством Сергея Ковалёва. Главная особенность — внутренняя часть лодки выполнена по прообразу катамарана — она состоит из двух отдельных корпусов с общей обшивкой. Основное вооружение расположено в передней части между корпусами.

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3. Длина АПК «Дмитрий Донской» 172 м, ширина 23,3 м, а высота 26 м. По габаритам лодка практически соответствует девятиэтажному дому с пятью подъездами. Водоизмещение — 48 тысяч тонн, как у 19 олимпийских бассейнов. Трудно представить, что при таких гигантских размерах крейсер развивает на поверхности скорость до 20 км/ч, а под водой разгоняется до 40 км/ч. Для движения используются два огромных семилопастных винта, которые скрыты обтекателями для снижения шума. Лодка рассчитана на экипаж из 160 человек. Максимальное время автономного плавания — 120 суток. Рабочая глубина погружения 320 м, но при необходимости АПК может уйти на глубину до 400 м. Лодка разработана для северных условий и может проламывать лёд толщиной до 2,5 м — субмарины «Огайо» так не умеют.

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4. При строительстве лодки впервые применили метод агрегатной сборки — по этому принципу потом строилось большинство подводных лодок и надводных кораблей СССР и России. Для производства построили отдельный цех, который стал крупнейшим в мире крытым эллингом.

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5. Два внутренних корпуса дублируют друг друга. В каждом — свои каюты, реакторы, двигатели. Такая конструкция была сделана для размещения ракет, но одновременно она повышает живучесть корабля — если будет поврежден один из корпусов, экипаж перемещается во второй и продолжает нести службу. Это снижает вероятность гибели подводной лодки до минимума.

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6. Название «Дмитрий Донской» крейсер получил в 2002 году, когда его после модернизации повторно ввели в состав Северного флота. АПЛ стала самым отработанным испытательным комплексом в стране — крейсер участвовал в испытаниях баллистических ракет, автоматизированной системы управления запуском по команде из Генштаба. Современные баллистические ракеты «Булава» тоже испытывали здесь — и после этого новые модели взяли на вооружение.

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7. Верхний рубочный люк, через который можно попасть внутрь АПЛ.

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8. Рубка.

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9. Главный командный пункт. Это центральный пост управления подводной лодкой — отсюда отдают команды на погружение и всплытие, управляют движением, проводят ракетные и торпедные стрельбы.

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10. Оператор за пультом может управлять всеми системами и связаться с боевыми постами лодки.

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11. Этот пульт называется «Молибден» — с него управляют забортными системами, вентиляцией, системами погружения, всплытия, водоотливными и осушительными устройствами. «Молибден» — боевой пост командира дивизиона живучести электромеханической боевой части.

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12.

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13.

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14. Боевой пост рулевого сигнальщика, который наблюдает за обстановкой, обеспечивает связь лодки с берегом и кораблями в море средствами зрительной связи, участвует в управлении.

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15. На пульте отдельно выведены приборы и органы управления для левого и правого корпуса.

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16. Когда подлодка находится на глубине, её движением управляют через пульт.

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17. Рычаг управления погружением и всплытием.

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18. Корабль обладает развитым крестообразное кормовым оперением с горизонтальными рулями, размещенными непосредственно за винтами. Передние горизонтальные рули выполнены убирающимися.

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19. Когда АПЛ идёт в надводном положении, движением управляют из рубки.

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20. Во время выхода в море на мостике (верхняя часть рубки) находится командир корабля, старпом, вахтенный офицер, штурман, сигнальщик и старший, а выходе. Курсом АПЛ в надводном положении управляют при помощи джойстика в рубке.

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21. В 2017 году атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской» участвовал в параде на Кронштадтском рейде. Для этого подводная лодка прошла через проливы Балтийского моря из Кольского в Финский залив. Это был надводный переход — впервые в истории отечественного ВМФ.

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22. Сейчас на «Дмитрии Донском» установлено 20 баллистических стратегических ракет «Булава». АПЛ не предназначена для ближнего боя с другими морскими судами и воздушной техникой, но конструкторы предусмотрели и такую возможность. В носовой части расположено 6 торпедных аппаратов, а в боекомплекте — 22 торпеды УСЭТ-80 и ракето-торпеды «Водопад», которые поражают подлодки на расстоянии до 50 км. Для воздушных целей предусмотрены ПЗРК «Игла».

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23. Каждая ракета «Булава» несет 10 боеголовок с мощностью заряда по 100 кт каждая. Ракеты можно запустить из подводного положения и поражать цели на расстоянии до 9300 км. То есть с Северного Полюса ракета может долететь до экватора.

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24. Ракетные шахты расположены не внутри подлодки, а между корпусами. «Дмитрий Донской» может запустить все ракеты залпом с глубины до 55 м.

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25. Силовая установка — два водо-водяных атомных реактора по 190 МВт каждый и две турбины по 45 тысяч лошадиных сил. Для экстренных ситуаций предусмотрены два резервных дизельных генератора.

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26. Реакторный отсек.

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27. Внутренние корпуса изготовлены из титановых сплавов, а внешний защищен резиновым покрытием, которое снижает шум при движении. Вес покрытия — 800 тонн.

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28. Переходной люк с одного борта на другой. В «Дмитрии Донском» предусмотрено три таких перехода — при желании можно обойти лодку внутри почти по периметру.

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29. В обычных каютах предусмотрено 4 койки, как в купе поезда. В каютах для младшего офицерского состава по две койки, у командиров — отдельные каюты. Жилого сектора на лодке нет — каюты расположены во всех свободных местах, которые не заняты оборудованием.

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30. Зона релаксации. Здесь есть шахматы, телевизор, кресла-качалки, аквариум.

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31. До модернизации в центре помещения на переборке был экран, на котором менялись картинки — виды ночного города, природа, горы. Всё это сопровождалось шумом дождя и ветра. А через специальные воздуховоды можно было включить имитацию порывов ветра. Во время многомесячных походов здесь можно было представить себя на суше.

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32. Бассейн заполняется забортной водой. Лодка обычно курсирует в северных морях, поэтому вода ледяная — как раз подходит, чтобы окунуться после парилки.

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33. Баня.

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34. Спортзал.

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35.

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36. В кают-компании расположилась действующая музейная экспозиция, которую организовали при поддержке тульского музея-заповедника «Куликово поле». Экспозиция символична — именно после Куликовской битвы русский князь Дмитрий Иванович получил прозвище Донской.

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37. Один из главных экспонатов выставки — булава. Это древнее оружие на «Дмитрии Донском» заменило привычную для подводников кувалду, с которой проводят обряд посвящения новичков. На подводных лодках каждый новый член экипажа должен выпить пол-литра морской воды и поцеловать качающуюся кувалду. На «Дмитрии Донском» новички целуют булаву.

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38. Камбуз. Во время морских походов в меню есть шоколад, красное вино, красная икра или рыба.

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39. Все отсеки герметично закрываются.

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40. На лодке регулярно проходят учения, на которых личный состав отрабатывает действия при боевых и аварийных повреждениях. Учения проводятся даже когда лодка стоит на базе.

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41. У основания рубки расположены две всплывающие спасательные капсулы, на которых может эвакуироваться весь экипаж.

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42. В случае критической аварии капсулы отделяются от корпуса и всплывают. Это дополнительная мера предосторожности на случай, если у лодки пострадают все герметичные корпуса или она не сможет подняться на поверхность.

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43. В капсулах есть всё необходимое — даже тёплая одежда из верблюжьей шерсти. Оснащение рассчитано так, чтобы команда могла дождаться спасателей в условиях северного климата.

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44. Но лодкам проекта «Акула» спасательные капсулы обычно не требуются — у этих АПЛ очень надежная конструкция.

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45. «Дмитрий Донской» не раз выходил в море на несколько месяцев, проводил по 120 суток без подъёма на поверхность. 12 раз лодку признавали лучшим кораблём в соединении.

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46. В 1988 год АПК «Дмитрий Донской» внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую большую подводную лодку. И до сих пор никто не смог повторить результат работы советских инженеров.

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47. АПК «Дмитрий Донской», приписан к Беломорской военно-морской базе в Северодвинске и несёт службу и по сей день.

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48. Атомные подводные лодки есть в шести странах мира, еще три планируют создать такой флот. Самые большие АПЛ принадлежат России и США.

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49. Масштабы: человек рядом с подводной лодкой.

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50. Сейчас «Дмитрий Донской» — единственный крейсер из проекта «Акула», который находится в строю. Его тоже планируют вывести из состава флота, но точной даты пока нет. Зато известно, что своё имя крейсер передаст следующему поколению — преемнику из новой серии АПК проекта 955-А «Борей-А». Новые лодки более эффективные, но, разумеется, уступают гигантам «Акулам» в размерах.

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51. Таких больших атомных подводных крейсеров, как «Дмитрий Донской», никто, не строил — ни до него, ни после. И специалисты считают, что аналогов мы не увидим и в будущем. Проект «Акула» разрабатывали в ответ на появление нового оружия в США. К счастью, по прямому назначению крейсер использовать не пришлось. Этот крейсер стал настоящей легендой, символом холодной войны — и занял заслуженное почётное место в истории вооружений.

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