Механообрабатывающий цех станкостроительного завода «Саста»

Позвольте провести интерактивную экскурсию по механообрабатывающему цеху нашего станкостроительного завода — «Саста». Наш механообрабатывающий цех состоит их нескольких участков (сварочно-заготовительный, мелкие детали, корпусные детали, термический участок и т. п. ) — обо всех мы расскажем по порядку.

Сегодня в фокусе — участок обработки корпусных деталей.

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Данный участок хорошо укомплектован, что позволяет нам полностью самостоятельно производить механическую обработку собственных отливок.

Мы проводим постоянную модернизацию и переоснащение данного участка.

Так, за 2020-2021 гг. было приобретено и запущено в эксплуатацию три новых единицы оборудования:

1) Горизонтально-расточной станок НВМ-5Т,размер стола 1800×2200 мм, макс. нагрузка на стол — 10 тонн

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На данном станке мы обрабатываем шпиндельные бабки для тяжелых токарных станков типа СА1250 и трубонарезных станков СА983; станины для токарных обрабатывающих центров с наклонными направляющими НТ250; корпуса люнетов; корпуса задних бабок на весь модельный ряд.

2) Плоскошлифовальный обрабатывающий центр портального типа Heckert SZ7500 на гидростатических направляющих, размер стола 7500×2500 мм

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Данное оборудование используется для высокоточной шлифовки наших деталей, в основном, — станин. Необходимо отметить, что тяжелые токарные станки «Саста» с РМЦ более 5 метров собираются из нескольких стыкованных секций (станин). Данное оборудование позволяет нам производить шлифовку в сборе мастер-станины и дополнительной секции: т. е. обе детали расположены на рабочем столе и шлифуются одновременно, что гарантирует одинаковую точность обработки для всех секций. В дальнейшем, после того, как станок собран и запущен в эксплуатацию, это обеспечивает высокую точность и качество обрабатываемых на станке деталей.

3) Продольно-фрезерный обрабатывающий центр PC4226,размер стола 4200×2200 мм

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На этом станке производится обработка станин, мелких корпусных деталей, таких как, каретки, мостики и т. п. За счет наличия на станке угловой поворотной головы производится обработка сложных габаритных деталей, например, шпинделей (как на фото — для тяжелого станка СА1800 с РМЦ=12 метров).

Также у нас на заводе работает уникальное, во многом, оборудование — автоматическая линия для обработки корпусных деталей в составе двух горизонтально-расточных обрабатывающих центров и транспортной системы на 50 паллет пр-ва Toyoda.

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Помимо вышеперечисленного, одним из основных станков на участке является 5-ти осевой продольно-фрезерный обрабатывающий центр Mikromat 20V, размер стола 2400×5000 мм.

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Этот станок используется для чистовой обработки станин, колонн и других крупных корпусных деталей.

Продолжают линейку продольно-фрезерного оборудования станки 6610 (1000×4000 мм),УФ5220 (2000×6000 мм) и СА0685С55Ф3 (1250×4000 мм).

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Помимо приобретенного в 2020 году плоскошлифовального станка SZ, на заводе работают еще три единицы плоскошлифовального оборудования портального типа:Waldrich Coburg 40-15S (2000×4000 мм), Heckert SZ7000 (1600×7000 мм),Heckert SZ4000 (1250×4000 мм).

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Если говорить о линейке горизонтально расточных станков, помимо запущенного в эксплуатацию в прошлом году, можно отметить следующее оборудование:DIXI 310 (840×1000 мм), SIP (1024×1570 мм), 2А622 (1120×1200 мм), 2А622 (2000×2500 мм),HN80B Niigata (800×800 мм).

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