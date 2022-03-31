«Атомэнергомаш» Росатома завершил первые испытания мощнейшего российского СПГ-насоса ЭНК 2000/241

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«Атомэнергомаш» (АЭМ) — машиностроительный дивизион Росатома — завершил первые испытания на стенде для тестирования средне- и крупнотоннажного оборудования для СПГ-проектов, построенном на площадке НИИЭФА им. Д.В.Ефремова в Санкт-Петербурге. Объект был введен в эксплуатацию в декабре 2021 года в рамках импортозамещения критически важного оборудования для обеспечения технологической независимости России. Первой тестируемой на стенде единицей оборудования стал крупнотоннажный криогенный СПГ-насос ЭНК 2000/241, который был разработан и изготовлен входящим в «Атомэнергомаш» «ОКБМ Африкантов». Насос предназначается для отгрузки СПГ из резервуара хранения в танки судна-газовоза.

Испытательный стенд в Петербурге представляет собой крупный лабораторный комплекс, позволяющий испытывать насосы, детандеры и компрессоры. Он является первой в Европе испытательной площадкой для оборудования средне- и крупнотоннажных заводов СПГ. Конструкция стенда была разработана отечественными специалистами, а все оборудование для него поставили российские предприятия.

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«ЭНК 2000/241 с номинальной подачей 2000 м3/ч на сегодня является самым производительным российским СПГ-насосом. Его испытания длились 3 месяца — гораздо дольше, чем тестируется аналогичное зарубежное оборудование, — отрабатывались все возможные и невозможные режимы. Успех испытаний подтверждает надежность и работоспособность созданного в России оборудования, а также компетенции машиностроительного дивизиона Росатома по созданию новых высокотехнологичных продуктов для газовой отрасли», — отметил директор по газонефтехимии АО «Атомэнергомаш» Олег Шумаков.

Генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов отметил:"Создание столь уникальной по масштабу и наполнению тестовой площадки — это результат отличной командной работы Росатома, Минпромторга, российских регулирующих органов, которые оказывали нам поддержку и помощь во время строительства в самый разгар пандемии. Атомэнергомаш сегодня завершает первые испытания СПГ-насоса на новом стенде, но это далеко не первый насос, разработанный и произведенный машиностроительным дивизионом Росатома — у нас их уже шесть типоразмеров, мы изготавливаем и другое ключевое оборудование для производства СПГ. Сейчас также занялись оборудованием для транспортировки сжиженного природного газа. Таким образом, Атомэнергомаш способен закрыть потребности в критически важных системах для разных задач, чтобы обеспечить технологическую независимость российских СПГ-проектов".

Производство оборудования для СПГ-проектов является сегодня одним из ключевых направлений развития неатомных бизнесов машиностроительного дивизиона Росатома. В частности, «Атомэнергомаш» — единственный в России производитель насосов для СПГ-проектов.

В 2020 году был запущен в промышленную эксплуатацию первый в истории российской газовой промышленности крупнотоннажный насос для перекачивания сжиженного природного газа, самостоятельно разработанный и изготовленный отечественным производителем — «ОКБМ Африкантов». Электронасос используется для отгрузки сжиженного природного газа на танкеры-газовозы. Ранее предприятия «Атомэнергомаша» освоили производство среднетоннажных спиральновитых теплообменников СПГ. В планах — расширение номенклатуры и локализация широкой линейки оборудования для проектов крупнотоннажного производства СПГ, ледоколов на СПГ и танкеров-газовозов, осуществляющих перевозку СПГ.