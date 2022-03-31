Новый корпус детской областной больницы открылся в Воронеже
Корпус детской онкологии и гематологии включает в себя операционные, стационарные и стерилизационное отделения, блок реанимационно-интенсивной терапии. Отделение рассчитано на 100 коек. Строительство нового корпуса велось в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Областная детская клиническая больница № 1 — единственная многопрофильная медицинская организация, оказывающая специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь детям в регионе по таким профилям, как онкология, гематология и оториноларингология. Больница размещается в трех корпусах и имеет 710 коек.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!