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Медучреждения

Новый корпус детской областной больницы открылся в Воронеже

 © vodkb.ru

Корпус детской онкологии и гематологии включает в себя операционные, стационарные и стерилизационное отделения, блок реанимационно-интенсивной терапии. Отделение рассчитано на 100 коек. Строительство нового корпуса велось в рамках национального проекта «Здравоохранение».

 © riavrn.ru

Областная детская клиническая больница № 1 — единственная многопрофильная медицинская организация, оказывающая специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь детям в регионе по таким профилям, как онкология, гематология и оториноларингология. Больница размещается в трех корпусах и имеет 710 коек.

 © riavrn.ru
Источник: https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/135199/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Воронежская область
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