СТМ продолжают поставки путевой техники в Казахстан

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Холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ, машиностроительный бизнес Группы Синара) продолжает поставки путевой техники в Казахстан. Так, уже изготовлен и в начале апреля отправится первый укладочный комплекс, состоящий из 1 укладочного крана, 3 моторных платформ и 22 платформ со съемным оборудованием. Работа ведется в рамках контракта Торгового дома СТМ с одной из крупнейших компаний в Республике Казахстан по строительству и ремонту железнодорожных путей ТОО «Темиржол Жондеу» на поставку различных видов путевой техники.

Согласно условиям договора, товарищество получит 52 единицы различного специального подвижного состава, предназначенного для строительства и реконструкции верхнего строения пути, а также выполнения работ по их текущему содержанию и ремонту. Для «Темиржол Жондеу» будет произведено два самоходных укладочных крана УК25/25, шесть моторных платформ МПК, 44 платформы со съемным оборудованием модели ПМ-820. Машины будут применяться для работ по строительству и ремонту железнодорожного полотна, поставка техники будет осуществлена партиями. Вторая часть поставки запланирована на конец II квартала 2022 года.

«Наш контрагент — один из крупных железнодорожных инфраструктурных организаций в сегменте строительства и ремонта железнодорожного полотна в Республиках Казахстан и Молдова, где и будет работать поставляемая техника. Для Торгового дома новый контракт — один из этапов реализации масштабного плана по расширению нашего присутствия в Казахстане», — прокомментировал генеральный директор Торгового дома СТМ Антон Зубихин.

Оборудование изготавливается на нескольких производственных площадках, входящих в периметр Холдинга СТМ. Производство платформ со съемным оборудованием (ПМ-820) осуществляется предприятиями Группы Ремпутьмаш, в то время как укладочные краны с кабиной УК25/25 и моторные платформы МПК изготавливаются на «Калужском заводе путевых машин и гидроприводов» (КПМ).

Поставки Холдинга СТМ предприятиям республики начались в 2007 году, за этот период было отправлено 46 тепловозов серий ТЭМ7А, ТЭМ9 и ТЭМ14, более 80 единиц путевой техники, а также 246 хоппер-дозаторов. Более того, прошлый год ознаменовал для СТМ начало сотрудничества с одним из крупнейших частных грузовых перевозчиков страны — компанией Silkway Transit. Предприятие уже ввело в эксплуатацию 4 маневровых тепловоза ТЭМ14, а в октябре стало известно о том, что стороны договорились о поставке 22 грузовых двухсекционных магистральных электровозов 2ЭС7, изготавливаемых на заводе «Уральские локомотивы». На сегодняшний момент Silkway Transit отгружено 11 электровозов.