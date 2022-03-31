Энергетики обеспечили электроэнергией терминал LUGAPORT в порту Усть-Луга

Компания «Россети Ленэнерго» обеспечила электроэнергией строительную площадку нового торгового терминала LUGAPORT в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области.

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Универсальный торговый терминал LUGAPORT с возможностью перевалки 24,3 млн тонн в год строит Группа компаний «Новотранс». Это один из крупнейших многопрофильных терминалов нового поколения в России, на котором будет обеспечена перевалка широкой номенклатуры грузов: навалочных, генеральных, зерновых и пищевых. Строительство ведется в соответствии со стратегическими документами развития транспортной инфраструктуры России.

На первом этапе энергетики реконструировали подстанцию 110 кВ «Вистино», установив два силовых трансформатора суммарной мощностью 50 МВА. Также проложено более 16 км кабельных линий 10 кВ, построены два новых распределительных пункта 10 кВ. В рамках следующих этапов техприсоединения транспортно-логистического комплекса мощность подключения будет увеличена до 26 МВт.

В настоящее время на терминале LUGAPORT развернуты гидротехнические работы на трех причалах, ведется строительство складов, железнодорожной инфраструктуры, автомобильных подъездов, инженерных сетей, подготовлено свайное основание под силосные хранилища зернового комплекса. Продолжается закупка техники и оборудования, а также дноуглубительные работы в акватории терминала.

Своевременное обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения крупных инфраструктурных объектов — одна из приоритетных задач «Россети Ленэнерго». Усть-Луга — крупнейший морской торговый порт на Балтике и второй по величине в России. Строительство на его территории новых терминалов будет способствовать укреплению экономической безопасности страны и развитию торговой деятельности. «Россети Ленэнерго» продолжат обеспечивать электроснабжением растущие потребности терминала LUGAPORT.

Технологическое присоединение терминала LUGAPORT к электросетям ПАО «Россети Ленэнерго» позволит обеспечить бесперебойную работу всего оборудования и механизмов на строительной площадке, а также впоследствии на этапе эксплуатации терминала.