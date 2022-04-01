Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Тест первой на 100% импортозамещённой бумаги А4

 © Фото из открытых источников

Какие времена, такие и обзоры. Впрочем, как оказалось, не было бы счастья, да несчастье помогло. Очень надеюсь, что такая бумага останется в ассортименте российских производителей.

©Видео с youtube.com

Подписывайтесь на официальный канал «Сделано у нас» на YouTube здесь.

На RuTube можно здесь подписаться

  • rvk
  • 3
видеоканал сун, svetocopy, светогорский цбк
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    01.04.2223:39:35

    Эт хорошо! А то у меня одна пачка «ещё старой» бумаги осталась. Урвал в городе последнюю пачку за 980 р.

    А отчётную писанину никто не отменял, бумага со свистом летит.

    #1249129
  • Нет аватара g1v2
    01.04.2223:42:58

    Кстати да. Надо на работе про эту бумагу рассказать, а то уже надоели со своей экономией.

    А в целом новая ситуация как рази выявляет такие тонкие места, чтобы мы могли их импортозамещать.Разве наш химпром не может сделать отбеливатель для бумаги? Конечно может. Но о таких мелочах никто не задумывается. А вот теперь наверняка кто-то у нас начнет ее производить. И в результате мы больше не будем в этом зависеть от финнов.То же самое постепенно будет идти и в других отраслях.

    #1249131
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      02.04.2200:20:14

      Отбеливатель производят и в Белоруссии и в Москве и еще где-то (не помню точно). Объемы просто недостаточные. На основе хлоора все — и ихние (ихиевые) и наши. Ну, расширять будут, но это сразу вдруг. А, может, и не надо много? — все же экология страдает. Да и куча бумаги часто не нужна, электронный оборот у нас не особо развит хотя закон об электронной подписи давно принят. Лес надо беречь!

      Отредактировано: Сергей Ивженко~00:21 02.04.22
      #1249132
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,