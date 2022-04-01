Тест первой на 100% импортозамещённой бумаги А4

© Фото из открытых источников

Какие времена, такие и обзоры. Впрочем, как оказалось, не было бы счастья, да несчастье помогло. Очень надеюсь, что такая бумага останется в ассортименте российских производителей.

©Видео с youtube.com

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