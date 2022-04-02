В России разработали первый коммунальный электрический трактор

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В России продолжается работа над созданием первого серийного электрического трактора. В марте 2022 года инжиниринговые компании «Актив Техно» (г. Калуга) и «Априорные решения машин» (АРМ, г. Москва, резидент Инновационного центра «Сколково») успешно провели первые ходовые испытания коммунального трактора «КМ Универсал» с электроприводом. Новая машина построена на базе серийно выпускаемой на Чебоксарском заводе силовых агрегатов (ЧЗСА) коммунальной техники с ДВС. Параллельно с испытаниями компании готовят к представлению в Минпромторг план импортозамещения ключевых электрических компонентов, которые в дальнейшем могут быть использованы также в электрической складской технике, что позволит уже к концу 2022 года перейти к серийному выпуску электрической техники для использования в теплицах и городском хозяйстве.

Электрический трактор создан на базе серийной модели «КМ Универсал» производства ЧЗСА, которая пришла на замену легендарному советскому трактору Т-16 («Шассик»). Работа по созданию электрического трактора началась в середине 2021 году. Инженеры «Актива Техно» и АРМ не только разработали документацию, но и собрали первый образец новой машины, которая питается исключительно от батареи и не имеет привычного ДВС. Вместо двигателя внутреннего сгорания и гидростатической трансмиссии тракторное шасси получило аккумуляторную батарею и систему электропривода, которая обеспечивает не только движение машины, но и работу навесного оборудования.

«Проект создания электрического трактора — это не только дань моде и общемировым тенденциям. В первую очередь это проект по созданию нишевого продукта, который полностью удовлетворяет точечным потребностям определённых клиентов — трактор без выхлопа для тепличных хозяйств и практически бесшумная машина для коммунальных работ в городах. Мы также приступаем к разработке уникальной для российского рынка мобильной зарядной станции для электротранспорта, и текущий проект позволяет продемонстрировать рынку наши инжиниринговые компетенции и возможности по созданию новых продуктов, ни в чём не уступающих лучшим мировым образцам», — отметил акционер ЧЗСА Григорий Болотин.

Первый образец электрического коммунального трактора развивает скорость до 30 км/ч. Трактор может перевозить в самосвальном кузове более одной тонны груза, при этом дополнительно обеспечивая работу различного навесного оборудования. За счёт интеллектуальной системы управления электрическими приводами мы получаем возможность распределить на работу навесного оборудования до 90% общей мощности техники, в отличие от аналогичных машин с ДВС, где этот показатель, как правило, не превышает 65%. Для потребителя это означает, что электрический трактор, относящийся к 0,6 тяговому классу, в реальности может агрегатироваться навесным оборудованием, которое рассчитано для дорогой техники более высокого тягового класса.

В первую очередь эксплуатация электрического трактора предполагается преимущественно в условиях, где нежелательна работа ДВС и необходимо минимизировать выбросы в окружающую среду. Это могут быть закрытые производственные помещения, склады, теплицы, животноводческие хозяйства, парки и скверы.

Также электрический трактор будет востребован для минимизации шумового фона при проведении работ на жилых придомовых территориях, в зоопарках, скверах, природных заказниках и заповедниках. Разрабатывая электрическое шасси для трактора, инженеры учитывали жалобы населения на работу коммунальных служб в разных городах России по очистке дворовых территорий в ночные и утренние часы. В основном шумовое загрязнение связано с работой двигателей внутреннего сгорания.

При всех технологических преимуществах электрической техники электрический трактор имеет прозрачные экономические параметры. По подсчётам разработчиков, экономия за счёт разницы в стоимости и потреблении электроэнергии и дизельного топлива может составить до 1 миллиона рублей за 5 лет эксплуатации. В дополнение к этому отсутствие ДВС значительно снижает затраты на обслуживание трактора — нет необходимости менять масло, фильтры и т. д. При этом трактор с электрической трансмиссией будет продаваться в одном ценовом диапазоне с серийной машиной с ДВС производства ЧЗСА.

На старте проекта в середине 2021 года из-за отсутствия российской компонентной базы планировалось использовать импортные электрические компоненты.

«В сложившихся условиях мы форсируем планы по импортозамещению комплекта тяговых электродвигателей для того, чтобы обеспечить стабильное ценообразование и короткие сроки поставки инновационной техники. Эти компоненты могут быть унифицированы для их использования в серийном производстве электрических вилочных погрузчиков, которые уже выпускаются на ЧЗСА. Так как у нас нет понимания о планах по локализации таких компонентов со стороны других предприятий в РФ, наиболее рациональный вариант для сохранения возможности производить конечный продукт и контролировать при этом его себестоимость и качество — это производить компоненты самим», — отметил акционер ЧЗСА Григорий Болотин.

Предприятие уже готовит проект по созданию собственного производства электродвигателей необходимого тягового класса для обеспечения максимальной локализации новой техники. Унифицированные двигатели смогут быть использованы и в другой технике, например, вилочных погрузчиках и другой складской технике.