ГК «ГРИН ЛАЙН» приняла 100 тягачей КАМАЗ-54901 поколения К5
Партия из 100 единиц КАМАЗ-54901 поставлена корпоративному клиенту компании — ГК «ГРИН ЛАЙН».
Магистральные тягачи КАМАЗ-54901, реализованные АО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» в адрес ГК «ГРИН ЛАЙН», специализирующейся на доставке различных грузов по территории Западной и Восточной Европы, в города северного и южного направления, были задействованы в транспортировке цветов из Голландии и отлично зарекомендовали себя. Как отмечают представители компании-партнёра, благодаря уверенности в надёжности автомобилей КАМАЗ поставка цветов в преддверии Международного женского дня была доверена именно автотехнике этого бренда. В общей сложности в 2022 году «КАМАЗ» поставит в адрес партнёра 550 единиц техники этой модели.
Магистральный тягач КАМАЗ-54901 — первая модель из линейки автомобилей поколения К5, соответствующая всем европейским стандартам экологического класса.
Тягач оснащён новым рядным 6-цилиндровым двигателем KAMAЗ Р6 мощностью 450 лошадиных сил, новой автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF с расширенным функционалом для водителя и задним мостом Даймлер со сниженным передаточным отношением для экономии топлива. Новая кабина грузовика с двумя спальными местами и увеличенной шириной (2500 мм) отвечает всем современным требованиям: при её создании была сделана ставка на эргономику, удобство и комфорт водителя.
Группа компаний «ГРИН ЛАЙН» специализируется на поставках товаров, требующих транспортировки в условиях низких температур, в числе которых продукция для флористов, фрукты, овощи, медикаменты. География грузоперевозок обширна — Европа и страны СНГ, Дальний Восток, Азия, Кавказ, Турция. Ежедневно только в Москву поставляется около 20 фур с фруктами и овощами.
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02.04.2222:44:29