Новый стальной самосвальный полуприцеп-зерновоз BONUM

Машиностроительный завод БОНУМ пополнил агро-линию грузовой техники самосвальным стальным полуприцепом. Модель успешно прошла испытания и показала высокую рентабельность и скорость работы.

Самосвальный тип кузова зерновоза востребован в среде агро перевозчиков, так как ускоряет скорость и эффективность перевозок. В полуприцепе можно перевозить не только зерно, но и другие сельскохозяйственные культуры — рапс, сою, семечку подсолнуха. Также кузов адаптирован для перевозки паллет, поэтому его можно эксплуатировать круглый год.

Самосвальный зерновоз BONUM © Фото из открытых источников

Самосвальный зерновоз, или боковал, как его иногда называют оснащен тремя гидроцилиндами Mariz (Binotto), делителем потока для равномерного подъёма гидроцилиндров и гидравлическим ограничителем хода Runstop 200. Он останавливает подъём кузова выше допустимых значений.

Для комфорта и безопасности водителя и оператора также предусмотрены страховочные стропы. Растяжки вдоль кузова усиливают жёсткость конструкции, что в свою очередь усиливает надежность.

Угол подъёма кузова делает выгрузку зерна быстрой по сравнению со многими аналогами.

Баланс надежности и эффективности © Фото из открытых источников

На фото новой самосвальный стальной полуприцеп BONUM объемом 58 кубических метров.

В линейку также входят модели 46 м3 52 м3, 55 м3, 58 м3.