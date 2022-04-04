Новый стальной самосвальный полуприцеп-зерновоз BONUM
Машиностроительный завод БОНУМ пополнил агро-линию грузовой техники самосвальным стальным полуприцепом. Модель успешно прошла испытания и показала высокую рентабельность и скорость работы.
Самосвальный тип кузова зерновоза востребован в среде агро перевозчиков, так как ускоряет скорость и эффективность перевозок. В полуприцепе можно перевозить не только зерно, но и другие сельскохозяйственные культуры — рапс, сою, семечку подсолнуха. Также кузов адаптирован для перевозки паллет, поэтому его можно эксплуатировать круглый год.
Самосвальный зерновоз, или боковал, как его иногда называют оснащен тремя гидроцилиндами Mariz (Binotto), делителем потока для равномерного подъёма гидроцилиндров и гидравлическим ограничителем хода Runstop 200. Он останавливает подъём кузова выше допустимых значений.
Для комфорта и безопасности водителя и оператора также предусмотрены страховочные стропы. Растяжки вдоль кузова усиливают жёсткость конструкции, что в свою очередь усиливает надежность.
Угол подъёма кузова делает выгрузку зерна быстрой по сравнению со многими аналогами.
Баланс надежности и эффективности © Фото из открытых источников
На фото новой самосвальный стальной полуприцеп BONUM объемом 58 кубических метров.
В линейку также входят модели 46 м3 52 м3, 55 м3, 58 м3.
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