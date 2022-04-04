СПК «Племзавод Пригородный» открыл новый доильный зал. Вологодская область

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Более чем на 20% увеличатся производственные мощности в СПК «Племзавод Пригородный» в Вологодском районе благодаря открытому 1 апреля новому доильному залу.

Инвестиционный проект реализовали за два года. Рядом с основными комплексами построили доильный зал «Паралель 2×24» с молочным блоком. Стоимость проекта составила более 70 миллионов рублей. Возведение велось за счёт собственника и кредитных ресурсов на льготных условиях.

В новом зале всего два оператора смогут одновременно доить до 48 коров за десять минут. Это позволит увеличить производственные мощности более чем на 20%, до 900 голов, а суточный надой молока — на 3 тонны, до 24 тонн.

Новый доильный зал стал продолжением модернизации сельскохозяйственного предприятия в деревне Авдотьино, которое собственник начал четыре года назад. В 2020 году здесь открыли телятник на 661 место, а годом ранее запущен в эксплуатацию зерносушильный комплекс Амкадор ЗСК — 15. На сегодня поголовье крупного рогатого скота в СПК «Племзавод Пригородный» в деревнях Авдотьино и Юрово составляет 2250 голов, из них 1085 коров.

СПК «Племзавод Пригородный» занимается не только производством молока и мяса, но и зерном, овощами и травяными кормами. В этом году продолжат выращивать рапс, свеклу, капусту и корма.