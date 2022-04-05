Ростех показал возможности первого в стране миниатюрного OLED-дисплея
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех продемонстрировал возможности первого полностью российского микродисплея на органических электролюминесцентных светодиодах (OLED).
Устройство, размеры которого сопоставимы с десятирублевой монетой, обладает разрешением 1280×1024 пикселей и шагом пикселей в 12 мкм. В сферу его применения входят очки виртуальной, дополненной и смешанной реальности, фото- и видеокамеры, тепловизионные прицелы и тепловизоры.
Одним из непременных условий производства OLED-микродисплеев является строгое соблюдение повышенных требований к технологическому процессу. В частности, требуется высокая точность обработки верхнего стека кремниевой сверхбольшой интегральной схемы и нанесения многослойной OLED-структуры, толщина которой не превышает 100 нм.
В мире насчитывается пять стран, в том числе Россия, владеющих технологией создания таких устройств. Единственное в нашей стране предприятие, которое обладает соответствующим оборудованием и технологией для изготовления OLED-структур и устройств на их основе, — ЦНИИ «Циклон» холдинга «Росэлектроника».
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