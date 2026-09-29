Россия в тройке мировых лидеров: Первое отечественное GPGPU-ядро уровня Nvidia Jetson

Отечественная компания «Байкал Электроникс» показала на отраслевой выставке «Микроэлектроника 2026» работу нового графического ядра полностью российской разработки. Речь идет о ядре, которое не рисует картинки для игр, а занимается вычислениями для искусственного интеллекта. Такие устройства называют GPGPU — это графические процессоры общего назначения. Российская разработка — третья в мире в этом сегменте после США и Китая.

Большинство читателей знает, что изначально видеокарты создавались для отрисовки трехмерной графики, но затем выяснилось, что их архитектура идеально подходит для параллельных вычислений, лежащих в основе нейросетей. Именно поэтому сегодня самые мощные GPU от Nvidia стали фундаментом для обучения и работы ИИ-моделей.

Российская разработка, показанная на выставке в конце сентября 2026 года (демонстрировался функционал по распознаванию людей), представляет собой рабочий прототип, собранный на ПЛИС — программируемой интегральной схеме. Это своего рода «конструктор» для инженеров: микросхему можно перепрограммировать под конкретную задачу, что позволяет быстро проверять архитектурные решения до того, как они будут отправлены в кремний. Но внутри этого прототипа уже работает полноценная система: вычислительный блок, кэш-память второго уровня, управляющий процессор на открытой архитектуре RISC-V и полный программный стек — от компилятора до среды исполнения. Главная особенность в том, что эта система способна выполнять программы, написанные на языке CUDA. Это стандарт программирования от Nvidia, на котором написаны практически все современные нейросети. Совместимость с CUDA означает, что существующие модели, такие как, например, сверточная сеть Adanet18, могут запускаться на российском ядре без переписывания кода.

Ранее такой уровень совместимости с CUDA и полноты программного стека демонстрировали только США и Китай, причем у китайских решений, по оценкам наших разработчиков, ситуация с софтом и совместимостью обстоит хуже. Теперь в тройку лидеров вошла и Россия. Следующий шаг — перенос прототипа с ПЛИС в настоящий кремний, то есть создание физического чипа, который можно будет запустить в серийное производство. Пока рано говорить о массовых продуктах, но сам факт работающего прототипа показывает, что в нашей стране есть команда специалистов, способная создавать свои вычислительные ядра для искусственного интеллекта, не полагаясь на зарубежные поставки.

Первым представителем направления, создаваемого на новом российском GPU станет новый процессор Baikal-AI-E1, — функциональный аналог Nvidia Jetson Orin, способный обрабатывать данные локально, без передачи на сервер, то есть реализующий парадигму граничных вычислений (edge computing). Это важная разработка для всей российской ИТ-отрасли: задачи компьютерного зрения, распознавания и принятия решений «на борту» — от беспилотных авиационных систем и робототехники до промышленной дефектоскопии и умных камер — требуют автономности, низкой задержки и независимости от канала связи.

Михаил Петровский. Иллюстрация: Байкал Электроникс