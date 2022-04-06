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Производство

«Петрозаводскмаш» освоил производство цельнолитых блоков цилиндров

 © economy.gov.karelia.ru

ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» освоил производство цельнолитых чугунных блоков цилиндров для тепловозных двигателей Коломенского завода. Ранее такие блоки для коломзаводских дизельных двигателей поставлялись из Германии.

Литейный завод — единственное в России предприятие, которое поставляет изделия с предварительной механической обработкой для сборки дизельных двигателей, выпускаемых Коломенским заводом и Пензадизельмаш.

 © economy.gov.karelia.ru

Переходу на отечественное литье способствовала совместная работа специалистов Коломенского завода, Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ и Литейного завода. Литейный завод разработал оснастку и освоил технологию, необходимую для изготовления цельнолитых чугунных блоков. Для изготовления отливок с необходимыми геометрическими параметрами Коломенский завод разработал конструкторскую и технологическую документацию, включая 3D-модели блоков.

С ноября прошлого года Петрозаводскмаш поставил в Коломну более 20 блоков цилиндров, тринадцатью уже укомплектованы тепловозные дизели для локомотивов ТЭП70БС (производства Коломенского завода) и 2ТЭ25КМ (производства Брянского машиностроительного завода).

На сегодняшний день Литейный завод изготавливает для Коломенского завода только 16-цилиндровые чугунные цельнолитые блоки.

В ближайшее время планируется освоить изготовление блоков размерностью от 8 до 20 цилиндров для всей линейки двигателей Коломенского завода, в том числе для дизелей нового поколения типа Д500 и Д300. Ранее была освоена комплектация по дизелю Д50.

ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» обладает уникальным производственным потенциалом в России и опытом серийного производства изделий крупного литья, на предприятии производятся отливки из любых марок чугунов массой до 120 тонн.

Возможности литейного завода позволяют производить номенклатуру для дизелестроения, бумагоделательной отрасли, cтанкостроения, транспортного машиностроения, энергетической отрасли и других секторов экономики. Бумагоделательные валы, которые производятся на предприятии, экспортируются в страны Евросоюза.
Источник: https://economy.gov.karelia.ru/news...vo-tselnolitykh-blokov-tsilindrov-/

Петрозаводск, литье, блоки циллиндров
  • Нет аватара Argonaft
    06.04.2213:00:40

    Замечательно! Это получается раньше у 5д49 импортный блок был?

    #1249282
    • openid.yandex.rukireevvlal kireevvlal
      06.04.2215:26:11

      В свое время на КЗ делали блоки. Но сварные. Литые потом делала у себя Северсталь. Пока завод принадлежал Северсталь-Трансу. После продажи завода ТМХ, видать переключились на Германию. ТМХ это вообще контора «эффективных менеджеров», которые знают только одно: «Мы все купим».

      Но хвала Богам, таки вроде есть у некоторых людей разум в головах. Нельзя комплектовку для оборонки (а КЗ делает дизеля для флота) за рубежом покупать.

      ЗЫ, А вообще прям «утром в куплете — вечером в газете». Три часа назад с коллегами, обедая в столовке обсуждали эту тему: где КЗ будет брать БЦ для дизелей? Ведь даже их изготовление умудрились отдать «партнерам». И вот оно как. Я в восторге. Честное слово          

      #1249293
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