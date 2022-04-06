Оборудование для газовых скважин начало поставлять воронежское КБХА
31 марта воронежское Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) сообщило важную новость. Оказывается, это предприятие осуществило первую поставку внутрискважинного оборудования для газовых месторождений. Отгрузка произошла на Ковыткинском месторождении. Оно располагается в Иркутской области и является крупнейшим на востоке России по запасам природного газа. Ковыткинское месторождение — основное для наполнения стратегического газопровода «Сила Сибири».
Оборудование КБХА отгрузило досрочно. То есть, был сделан важный шаг на пути импортозамещения.
— За последнее время в рамках крупного инвестиционного проекта наше предприятие провело большой объем работ по модернизации производственных мощностей под увеличение объемов выпуска гражданской продукции, прежде всего, в интересах отечественных компаний нефтегазовой отрасли. Результат уже налицо — отгрузка высокотехнологичной продукции по заключенным контрактам позволит нам в ближайшей перспективе продолжить расширение работ по импортозамещению и увеличению объемов производства, — рассказывал директор воронежского КБХА Сергей Ковалев.
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