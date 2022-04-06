Оборудование для газовых скважин начало поставлять воронежское КБХА

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31 марта воронежское Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) сообщило важную новость. Оказывается, это предприятие осуществило первую поставку внутрискважинного оборудования для газовых месторождений. Отгрузка произошла на Ковыткинском месторождении. Оно располагается в Иркутской области и является крупнейшим на востоке России по запасам природного газа. Ковыткинское месторождение — основное для наполнения стратегического газопровода «Сила Сибири».

Оборудование КБХА отгрузило досрочно. То есть, был сделан важный шаг на пути импортозамещения.

— За последнее время в рамках крупного инвестиционного проекта наше предприятие провело большой объем работ по модернизации производственных мощностей под увеличение объемов выпуска гражданской продукции, прежде всего, в интересах отечественных компаний нефтегазовой отрасли. Результат уже налицо — отгрузка высокотехнологичной продукции по заключенным контрактам позволит нам в ближайшей перспективе продолжить расширение работ по импортозамещению и увеличению объемов производства, — рассказывал директор воронежского КБХА Сергей Ковалев.