Ростех представил роутер с защитой от хакеров

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на XVII Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» отечественный роутер для создания доверенной информационной инфраструктуры, защищенной от хакерских атак. Модульная структура решения позволяет кастомизировать устройство под нужды конкретного клиента.

На выставке «Госзаказ» НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника» демонстрирует сервисный роутер с высоким уровнем защиты, предназначенный для применения в небольших организациях с численностью сотрудников до 50 человек. Устройство под управлением процессора «Байкал BE-T1000» имеет специальные механизмы для защиты от DoS- и DDoS-атак, нацеленных на пользователей. Кроме того, роутер оснащен PoE-портами (PoE — Power over Ethernet), через которые происходит одновременная передача данных и электропитания. Это позволяет развернуть систему видеонаблюдения высокой четкости и организовать доступ к видео-конференц-связи.

«Представленный продукт можно назвать новым поколением российского телекоммуникационного оборудования для сетей уровня доступа и агрегации корпоративного класса. Его программное обеспечение является полностью отечественным, а аппаратная платформа произведена на территории Российской Федерации. Таким образом, наши роутеры смогут получить статус ТОРП», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

На экспозиции также представлен первый полностью российский микродисплей на органических электролюминесцентных светодиодах (OLED), разработанный ЦНИИ «Циклон». Устройство предназначено для индивидуальных средств отображения информации, таких как очки виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR), фото- и видеокамеры, а также наголовные и нашлемные видеомодули, тепловизионные прицелы и тепловизоры. Микродисплей размером 15,5×12,5 мм выдает изображение с разрешением 1280×1024 пикселей и шагом пикселей в 12 мкм.

Концерн «Созвездие» демонстрирует на выставке цифровые DMR-радиостанции. Оборудование устойчиво к воздействию внешних факторов, а также обладает повышенной помехозащищенностью и системой шифрования. Устройства совместимы со всеми существующими гражданскими системами профессиональной радиосвязи стандарта DMR и могут использоваться на железнодорожном транспорте, в правоохранительных органах, скорой помощи и логистических компаниях.

На стенде также представлено устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП), позволяющее предотвратить пожары из-за неисправностей электропроводки. Благодаря использованным схемотехническим решениям в случае возникновения искрения прибор фиксирует изменения параметров сетевого напряжения и автоматически отключает сеть от электропитания. Оборудование не имеет аналогов на российском рынке по техническим и потребительским характеристикам.

XVII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» проходит с 6 по 8 апреля в инновационном центре «Сколково».