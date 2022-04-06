«ЗапСибНефтехим» получил первые тонны малеинового ангидрида

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«ЗабСибНефтехим» запустил производство малеинового ангидрида на заводе в Тобольске.

По данным компании СИБУР, в конце марта первые тонны продукта были направлены на омологацию российским производителям в сегментах строительства и топливных компонентов.

Данное вещество используется для производства смол, клея, замазки, синтетических волокон, композитных материалов, моющих средств и других связующих компонентов.

Инвестиции в проект оцениваются на уровне 50-70 млрд рублей.

По словам гендиректора СИБУРа М. Карисалова:

появление в нашей стране собственного производства МАН приведет к достижению важных экономических, экологических и социальных эффектов;

мы полностью сможем обеспечить потребности отечественных товаропроизводителей в МАН, нивелируя зависимость от зарубежных поставок,

мы простимулируем развитие импортозамещения среди отечественных компаний в различных отраслях экономики,

мы увеличим объём неэнергетического несырьевого экспорта.

Первая свая на стройплощадке по производству МАН была погружена в октябре 2019 года. Пуско-наладочные работы на новом производстве в Тобольске были завершены в марте 2022 г.

До конца 2022 г. планируется выход нового производства на проектную мощность 45 тыс. тонн в год.

Поставляться российским и зарубежным товаропроизводителям малеиновый ангидрид будет как в жидком виде — в специализированных цистернах, так и в твёрдом.

Ранее весь объем МАН в Россию поставлялся из-за рубежа. Тезисы гендиректора ЗапСибНефтехима М. Рогова: