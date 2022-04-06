«ЗапСибНефтехим» получил первые тонны малеинового ангидрида
«ЗабСибНефтехим» запустил производство малеинового ангидрида на заводе в Тобольске.
По данным компании СИБУР, в конце марта первые тонны продукта были направлены на омологацию российским производителям в сегментах строительства и топливных компонентов.
Данное вещество используется для производства смол, клея, замазки, синтетических волокон, композитных материалов, моющих средств и других связующих компонентов.
Инвестиции в проект оцениваются на уровне 50-70 млрд рублей.
По словам гендиректора СИБУРа М. Карисалова:
- появление в нашей стране собственного производства МАН приведет к достижению важных экономических, экологических и социальных эффектов;
- мы полностью сможем обеспечить потребности отечественных товаропроизводителей в МАН, нивелируя зависимость от зарубежных поставок,
- мы простимулируем развитие импортозамещения среди отечественных компаний в различных отраслях экономики,
- мы увеличим объём неэнергетического несырьевого экспорта.
Первая свая на стройплощадке по производству МАН была погружена в октябре 2019 года. Пуско-наладочные работы на новом производстве в Тобольске были завершены в марте 2022 г.
До конца 2022 г. планируется выход нового производства на проектную мощность 45 тыс. тонн в год.
Поставляться российским и зарубежным товаропроизводителям малеиновый ангидрид будет как в жидком виде — в специализированных цистернах, так и в твёрдом.
Ранее весь объем МАН в Россию поставлялся из-за рубежа. Тезисы гендиректора ЗапСибНефтехима М. Рогова:
- после получения первого товарного МАНа в числе ключевых задач — выход на стабильный технологический режим производства, создание эффективной логистической цепочки поставок;
- следующий этап — достижение проектной мощности;
- до начала пуско-наладочных работ сотрудники производства МАН прошли необходимое обучение;
- с запуском нового производства СИБУР увеличит глубину переработки углеводородов при использовании собственного сырья — бутана, который будет поступать с центральной газофракционирующей установки предприятия.
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