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Новые заводы и цеха

«ЗапСибНефтехим» получил первые тонны малеинового ангидрида

 © vsluh.ru

«ЗабСибНефтехим» запустил производство малеинового ангидрида на заводе в Тобольске.

По данным компании СИБУР, в конце марта первые тонны продукта были направлены на омологацию российским производителям в сегментах строительства и топливных компонентов.

Данное вещество используется для производства смол, клея, замазки, синтетических волокон, композитных материалов, моющих средств и других связующих компонентов.

Инвестиции в проект оцениваются на уровне 50-70 млрд рублей.

По словам гендиректора СИБУРа М. Карисалова:

  • появление в нашей стране собственного производства МАН приведет к достижению важных экономических, экологических и социальных эффектов;
  • мы полностью сможем обеспечить потребности отечественных товаропроизводителей в МАН, нивелируя зависимость от зарубежных поставок,
  • мы простимулируем развитие импортозамещения среди отечественных компаний в различных отраслях экономики,
  • мы увеличим объём неэнергетического несырьевого экспорта.

Первая свая на стройплощадке по производству МАН была погружена в октябре 2019 года. Пуско-наладочные работы на новом производстве в Тобольске были завершены в марте 2022 г.

До конца 2022 г. планируется выход нового производства на проектную мощность 45 тыс. тонн в год.

Поставляться российским и зарубежным товаропроизводителям малеиновый ангидрид будет как в жидком виде — в специализированных цистернах, так и в твёрдом.

Ранее весь объем МАН в Россию поставлялся из-за рубежа. Тезисы гендиректора ЗапСибНефтехима М. Рогова:

  • после получения первого товарного МАНа в числе ключевых задач — выход на стабильный технологический режим производства, создание эффективной логистической цепочки поставок;
  • следующий этап — достижение проектной мощности;
  • до начала пуско-наладочных работ сотрудники производства МАН прошли необходимое обучение;
  • с запуском нового производства СИБУР увеличит глубину переработки углеводородов при использовании собственного сырья — бутана, который будет поступать с центральной газофракционирующей установки предприятия.
Источник: https://neftegaz.ru/news/neftechim/...ye-tonny-otechestvennoy-produktsii/

химическая промышленность, ЗабСибНефетехим, Тюменская область, импортозамещение
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