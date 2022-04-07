ООО ПКФ «СтанкоАртель». Изготовление шпиндельных узлов токарных станков 1М63Н, 16К40.
ООО ПКФ «СтанкоАртель» освоило изготовление шпиндельных узлов универсальных токарных станков 1М63Н, 16К40 и их модификаций.
Шпиндель является ключевым узлом токарного станка, обеспечивающим крепление обрабатываемой детали (заготовки) в зажимном патроне.
Шпиндельный узел производства ООО ПКФ «СтанкоАртель» используется как при модернизации существующего, так и при постройке нового оборудования. Применяемость охватывает широкую гамму станков мод.1М63Н, 16К40, РТ2510, РТ21011, РТ30101, РТ2516, РТ21012, РТ21013.
Данный шпиндель со сквозным отверстием и внутренними конусами имеет три опоры.
Передняя и средняя опоры — двухрядные подшипники с короткими цилиндрическими роликами.
Задняя опора -радиальный подшипник, работающий в паре с упорными шаникоподшипниками.
Характеристики:
Диаметр проходного отверстия — 105мм.
Материал — сталь 45.
Термообработка ТВЧ конуса и посадочных поверхностей под подшипники — 47…54HRCэ.
Шлифовка конуса и посадочных поверхностей под подшипники — Ra- 0,63.
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