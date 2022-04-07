Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

ООО ПКФ «СтанкоАртель». Изготовление шпиндельных узлов токарных станков 1М63Н, 16К40.

ООО ПКФ «СтанкоАртель» освоило изготовление шпиндельных узлов универсальных токарных станков 1М63Н, 16К40 и их модификаций.

Шпиндель является ключевым узлом токарного станка, обеспечивающим крепление обрабатываемой детали (заготовки) в зажимном патроне.

 © stankoartel.com

Шпиндельный узел производства ООО ПКФ «СтанкоАртель» используется как при модернизации существующего, так и при постройке нового оборудования. Применяемость охватывает широкую гамму станков мод.1М63Н, 16К40, РТ2510, РТ21011, РТ30101, РТ2516, РТ21012, РТ21013.

Данный шпиндель со сквозным отверстием и внутренними конусами имеет три опоры.

Передняя и средняя опоры — двухрядные подшипники с короткими цилиндрическими роликами.

Задняя опора -радиальный подшипник, работающий в паре с упорными шаникоподшипниками.

Характеристики:

Диаметр проходного отверстия — 105мм.

Материал — сталь 45.

Термообработка ТВЧ конуса и посадочных поверхностей под подшипники — 47…54HRCэ.

Шлифовка конуса и посадочных поверхностей под подшипники — Ra- 0,63.

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com

 © stankoartel.com
Источник: https://stankoartel.com

ПКФ "СтанкоАртель", СтанкоАртель, СтанкоАртель Рязань, шпиндельный узел, токарный станок, шпиндель 1М63Н, шпиндель 16К40, шпиндель РТ301
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,