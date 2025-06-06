2025 стал годом, когда для получения заключения по 719-му Постановлению Правительства РФ требуется набрать максимальное количество баллов за локализацию. Особенно если станок не использует российскую систему ЧПУ.

Включение в реестр российской продукции теперь приравнивается к награде за достижения в отечественном станкостроении. И такую награду получил Пермский завод металлообрабатывающих центров !

Модель ПРОТОН Т250 стала уже третьим станком предприятия, получившим статус российской продукции. Ранее заключения были получены на ПРОТОН Т630 и ПРОТОН Т800, а сейчас поданы документы для оформления станка ПРОТОН Т500.

Несмотря на компактные размеры, ПРОТОН Т250 обладает впечатляющими характеристиками мощности и функциональности.

В зависимости от пожеланий заказчика, станок может поставляться в следующих комплектациях: двухосевой, с приводным инструментом и с осью Y, а также в исполнении с противошпинделем.

И главное — ПРОТОН Т250, независимо от используемой системы ЧПУ, сохраняет статус российского оборудования, подтверждая высочайший уровень локализации производства.

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