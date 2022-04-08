Миасский завод металлических изделий наладил выпуск импортозамещающей продукции

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Миасский завод «Полистрой» — один из крупнейших в России производителей почтовых ящиков, уличных урн, клапанов для мусоропровода, шкафов и скамеек для раздевалок и других изделий из листового металла — начал работать над новой импортозамещающей продукцией. Сегодня её уже заказывают известные компании.

«Запросов на разработку и замещение импортной продукции стало в разы больше, в том числе, и от крупных заказчиков. Например, недавно мы встречались с представителями компании „Леруа Мерлен“. По их словам, теперь они на 80% ориентированы на закупки отечественной продукции. Соответственно, на этом рынке есть место и для нас. Мы же, в свою очередь, готовы расти и развиваться, осваивать новые виды востребованной продукции», — отмечает руководитель отдела продаж ООО «Полистрой» Сергей Обвинцев.

На заводе используют преимущественно отечественное сырьё, на него приходится примерно 70%. Ещё 30% - это краска и комплектующие от зарубежных производителей. Цены на них выросли, но и спрос на продукцию южноуральского завода стал выше. Особый интерес заказчики проявляют к отечественным почтовым ящикам и урнам, выпуск которых предприятие оперативно наладило, взяв за образцы импортные аналоги. Так, уже выпущена первая серия индивидуальных почтовых ящиков, которые ни качеством, ни внешним видом не уступают заграничным. Такой «эксклюзивный» формат — новинка для предприятия.

За 16 лет своего существования на рынке на заводе «Полистрой» опробовали различные технологии производства и выбрали те, благодаря которым изделия служат долгие годы, сохраняя свой первозданный вид и функционал. Свою продукцию компания реализует только внутри страны, среди её клиентов — крупные торговые сети и застройщики.

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