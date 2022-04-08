Крупная современная поликлиника открылась в райцентре Бурятии

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Современная поликлиника открылась 6 апреля в селе Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии.

Объект возвели в максимально возможно сжатые сроки — за полтора года. Стоимость строительства составила более 430 млн рублей, при этом на экономию от торгов построен модульный корпус рентгенологического отделения.

Отметим, в здании площадью более 4,5 тыс. кв. м размещены отделения узких специалистов, скорой медицинской и неотложной помощи, функциональной диагностики, инфекционный блок с фильтр-боксом, женская консультация, малая хирургическая операционная, рентгенологическое отделение, физиокабинеты, дневной стационар, аптечный пункт, административный корпус и хозяйственная часть. В поликлинике также предусмотрены автономное энергоснабжение, противопожарная емкость, газоснабжение.

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Поликлиника оснащена всем отечественным оборудованием, даже есть 12 новых машин скорой помощи.

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© im5.ezgif.com

© im5.ezgif.com

© im5.ezgif.com

© im5.ezgif.com

© im5.ezgif.com

© im5.ezgif.com

© im5.ezgif.com

© im5.ezgif.com