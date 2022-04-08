В Мордовии освоили выпуск отечественной алюминиевой лигатуры

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Саранский завод «ЭМ-КАТ», входящий в крупный промышленный холдинг «ОПТИКЭНЕРГО» и являющийся членом Алюминиевой Ассоциации, освоил производство прутковой лигатуры алюминий-титан-бор (AlTiB). Сегодня это единственное в России предприятие, выпускающее данный тип продукции. По статистическим данным его потребность на рынке составляет около 150 тонн в месяц. Ранее лигатуру AlTi5B1 приобретали преимущественно за рубежом (Испания, Голландия, Китай и пр).

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Лигатура AlTi5B1 применяется в разных отраслях промышленности — это и строительство, и машиностроение, и энергетика. Слитки с такой лигатурой используются для последующей экструзии, для производства профилей, столбов, фольги, а также для корпусных отливок и форм. Она позволяет улучшить механические свойства и уменьшить газовую пористость металла. Это обусловлено введением в расплав мелкодисперсных кристаллов диборида титана, служащих центром кристаллизации.

Прутковая лигатура AlTi5B1 «ЭМ-КАТ» диаметром 9,5 мм и массой не более 210 кг используется для изготовления катанки из алюминиевого сплава марок 6101 и 6201, широко применяемого в кабельной промышленности, в частности, для производства проводов СИП-2 и СИП-3. Данный тип проводов используется для магистралей воздушных линий электропередач и линейных ответвлений от них, в том числе на побережьях, озерах, а также в промышленных районах и районах засоленных песков.

«Сегодня мы наблюдаем высокую заинтересованность в данном продукте со стороны крупнейших металлургических предприятий России. Ведь возможность выпуска лигатуры AlTi5B1 внутри страны позволит не только существенно сократить логистические издержки, но и избежать рисков сбоя экспортных поставок в условиях ограничений», — отметил заместитель генерального директора-коммерческий директор Вячеслав Лияскин.