18 новых трамваев вышли на маршруты в Новокузнецке

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В Новокузнецке на линию вышли 18 новых трамваев модели 71-623-04. Транспорт производства Усть-Катавского вагоностроительного завода поступил в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Это самое масштабное обновление трамвайного парка в Новокузнецке за последнюю четверть века.

Контракт на поставку партии из 20 новых односекционных трамваев заключили ещё в 2021 году, но из-за ковидных ограничений график поставки был скорректирован — в 2021 году поступило два вагона, ещё 18 пришло в начале текущего года.

Все новые машины оборудованы в соответствии с современными стандартами комфорта водителей и пассажиров — есть дополнительное отопление на холодные зимы и кондиционер, USB-зарядники, WI-FI, современное информационное оборудование, двойное подрессоривание для более мягкого прохождения стыков. Для удобства маломобильных пассажиров и мам с колясками в трамваях предусмотрена большая накопительная площадка с низким уровнем пола и пандус.

Всего за последние три года в Новокузнецк поступило 29 новых трамваев, в этом году ожидается поставка ещё 12 в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух». Напомним, всего в рамках нацпроекта «Экология» в Новокузнецке запланировано приобретение 37 трамваев и 38 троллейбусов, а также строительство и капремонт объектов инфраструктуры городского электротранспорта.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/60QLpdjFlNE

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