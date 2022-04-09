Молочный завод АГРОСИЛЫ запустил серийное производство рассольного сыра

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Предприятие «Агросила-Молоко» расположено в Набережных Челнах Республики Татарстан

Для запуска линии рассольных сыров предприятие закупило и смонтировало технологическое оборудование, которое включает в себя модули ультрафильтрации, гомогенизации, пастеризации и автомат фасовки на 3 формата (200, 250, 330 граммов). Произведены пуско-наладочные работы. Производительность оборудования составляет 6,3 тонны в сутки и около 4 тыс. тонн в год.

На новой линии производится сыр El Greco, который АГРОСИЛА впервые презентовала в феврале текущего года на выставке «Продэкспо-2022». В технологии производства рассольного сыра молочный завод, входящий в структуру АО «Агросила», применяет метод ультрафильтрации. Это вид мембранной системы очистки при переработке цельного, сквашенного и сепарированного сырья.

Масштабный проект по реконструкции производства ООО «Агросила-Молоко» начался в 2020 году. Новая площадка создается в рамках Стратегии развития холдинга и диверсификации молочного производства. В рамках проекта в текущем году также будет запущена линия полутвердых сыров, для которой сейчас осуществляется поставка оборудования.

В состав АГРОСИЛЫ входит 23 сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории Республики Татарстан. Вертикально-интегрированный холдинг включает предприятия по выращиванию, приёму, хранению и обработке зерновых и технических культур, производству продукции животноводства и птицеводства, производству сахара, а также реализации готовой продукции и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники.

По итогам 2021 года выручка АГРОСИЛЫ составила более 47,6 млрд рублей. Финансовые показатели нарастили ключевые предприятия холдинга: «Челны-Бройлер» — на 25%, «Агросила-Челны.МПК» — на 26%, «Агросила-Молоко» — на 8%, Актанышское ХПП (реализация муки, комбикормов, масла) — на 26%. На развитие собственных проектов в 2021 году АГРОСИЛА направила 3,9 млрд рублей. АГРОСИЛА второй год подряд входит в двадцатку крупнейших землевладельцев России.