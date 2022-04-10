Под Астраханью начали достраивать долгожданный Восточный обход
Московская компания «Мосты и дороги» приступила к строительству завершающего этапа Восточного обхода Астрахани. Работы стартовали на участке от дороги Астрахань — Зеленга до дороги Астрахань — Камызяк.
«Длина трассы — 7 585 метров, 300 метров — мост. Объект входит в нацпроект «Безопасные качественные дороги», поэтому его полностью построят за счет федерального бюджета.
Строительство дороги позволит грузопотоку выйти из Астрахани, свяжет село Началово с населенными пунктами Приволжского района и обеспечит транспортную связь между Володарским, Приволжским и Камызякским районами. Также важно, что уход транзитных грузовиков из города позволит сохранить дороги и улучшит экологическую обстановку.
Стоимость проекта составила более 2 млрд рублей. Завершить работы подрядчик должен до 31 июля 2026 года. За это время компания должна будет подготовить землю, выполнить пусконаладочные работы, построить саму дорогу, обеспечить на ней освещение, оборудовать переходы, трубопроводы и прочую инфраструктуру.
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10.04.2213:45:36