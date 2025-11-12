Производство строительных материалов в 2025 году остается растущим сектором экономики. По данным Росстата, продажи гравия, песка и щебня выросли на 4,5% к предыдущему году. Основными потребителями выступают дорожное строительство и производство бетона, что обуславливает устойчивый спрос.

В тоже время дорожный весовой контроль становится обязательным инструментом регулирования строительных грузоперевозок. По состоянию на середину 2025 года в регионах России функционируют 124 автоматических пункта весогабаритного контроля. В основном они сосредоточены на федеральных трассах с высокой нагрузкой (М-4, М-11, М-5 и др.).

Таким образом, рынок нерудных материалов растет на фоне реализации инфраструктурных проектов, а усиление контроля грузоперевозок повышает требования к логистике и транспорту, что создаёт новые вызовы и возможности для отрасли.

Ответом на новые вызовы стала модель самосвального полуприцепа Grunwald с алюминиевым кузовом объемом 27 куб.м. Это новое поколение строительного транспорта, которое поможет перевозчикам соблюдать законодательство и, одновременно, выстраивать рентабельную модель грузоперевозок. Полуприцепы запущены в серийное производство на основной производственной площадке компании в г. Калининграде, Калининграсдкой области.

Новая модель строительного самосвала обладает собственной массой от 5 750 кг. Это позволяет увеличить полезную нагрузку в рамках весовых ограничений. В основе новой модели сварная рама из высокопрочной стали и осевой агрегат с дисковыми тормозами. Кузов коробчатого типа с бортами из алюминиевого профиля и основанием из листового алюминия толщиной 8 мм. Полуприцеп имеет широкое базовое оснащение, чтобы облегчить ежедневную работу оператора.

Внедрение такой техники способствует решению ключевых задач отрасли: снижение нагрузки на дороги, соблюдение нормативных требований, повышение эффективности и экологичности. Современные проекты национального уровня требуют высокой оперативности и качества в логистике, что делает инновационные полуприцепы особенно востребованными среди компаний, ориентированных на долгосрочный рост и оптимизацию процессов.

В целом, появление строительного самосвального полуприцепа с алюминиевым кузовом можно рассматривать как шаг вперед в развитии отрасли грузового транспорта для строительства и перевозки нерудных материалов. Модель обладает потенциалом стать стандартом новой волны техники, способной обеспечить баланс между производительностью, экономичностью и экологичностью.