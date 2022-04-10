В Забайкальске открылся первый в России стационарный инспекционно-досмотровый комплекс
8 апреля после реконструкции открылся современный пункт пропуска через государственную границу с Китаем «Забайкальск».
Пропускная способность пункта пропуска составит 52 поезда в сутки. Он способен осуществлять контроль железнодорожных вагонов без вскрытия контейнеров и без остановки состава при его движении со скоростью до 70 км/ч, что позволит значительно ускорить процесс прохождения таможенного контроля.
Инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) разработан и установлен Холдингом «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех. ИДК — полностью отечественная разработка компании «Скантроник Системс», НПП «Торий» (входят в холдинг «Росэлектроника») и специалистов Лаборатории электронных ускорителей МГУ.
ИДК предназначены для таможенного, пограничного и иных видов контроля грузов и являются высокоэффективным средством дистанционного обнаружения незадекларированных товаров или незаконных вложений, например, взрывчатых и наркотических веществ, оружия и боеприпасов.
Комплекс распознает четыре группы материалов — органика, неорганика, тяжелые и лёгкие металлы, вне зависимости от плотности, укладки и свойств материалов, что отличает отечественный ИДК от зарубежных аналогов. Также он способен дистанционно оценить вес всей товарной партии или ее части с погрешностью не более 10%, что является еще одним конкурентным преимуществом российской разработки.
По словам главы ОАО «РЖД» спрос на поставки по Восточному полигону стремительно растёт. «Для нас маршрут через Забайкальск — ключевой в общей транспортной цепочке по Восточному полигону. Сегодня из 28 млн тонн грузов, перевозимых в сообщении с Китаем, более 17 млн тонн обрабатывается в Забайкальске. Спрос наших партнёров — грузоотправителей и грузополучателей — на это направление растёт, мы наблюдаем буквально взрывной рост», — отметил он, выступая по видеосвязи на церемонии открытия пропускного пункта.
В Министерстве транспорта России отметили, что новый комплекс в Забайкальске не имеет аналогов в Российской Федерации. «Создан первый в России железнодорожный стационарный инспекционно-досмотровый комплекс. Контроль грузов проходит без вскрытия контейнеров и остановки состава», — отметил глава Минтранса.
Как уже сообщалось на сайте «Сделано у нас» 28 марта на станции Забайкальск введён в эксплуатацию современный транспортно-логистический комплекс. Первым был открыт новый терминал, предназначенный для перегрузки контейнеров, колёсной техники, длинномерных и тяжеловесных грузов, скоропортящихся грузов, а также промышленного оборудования. Только за первую неделю работы новый логистический терминал в Забайкальске обработал более 200 вагонов.
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