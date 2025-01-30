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Оно находится на линии Междуреченск — Тайшет, стартующей от Восточного полигона.

Двухпутное движение позволит одновременно отправлять грузы с Юга Сибири на Дальний Восток.

В ходе работ уложили 34 км пути, смонтировали 42 км контактной сети и протянули 45 км линий автоматики и связи.

Для защиты от подтоплений построили 7 мостов и 23 водопропускные трубы.

На станции Ирбейской построен дополнительный приемоотправочный путь протяженностью 1,3 км, что необходимо для пропуска длинносоставных поездов, следующих на восток. В горловинах станций Унерчик и Ирбейская уложен в общей сложности 21 стрелочный перевод, а сами станции переведены на цифровое управление.

Выполнение работ осложнялось географическими особенностями участка. Железная дорога здесь проходит через Канско-Рыбинскую котловину, которая характеризуется высоким уровнем грунтовых вод, большими рисками заболачивания и сезонных подтоплений. Поэтому при обустройстве полотна особое внимание уделялось возведению водоотводных сооружений. Всего здесь проложено 23 водопропускные трубы.

Станции Унерчик и Ирбейская перевели на цифровое управление. После открытия второго пути разъезд Козыла будет использоваться только для пассажирских поездов.

«Участок Унерчик — Ирбейская стал крупнейшим объектом инвестпрограммы по расширению южного хода КрасЖД в 2024 году. В целом, за годы реализации программы мы построили на этом направлении уже 284 км вторых путей. Общая протяженность двухпутных перегонов линии Междуреченск — Тайшет сейчас достигает 673 км — это более 70% ее длины», — рассказал начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

После модернизации пропускная способность участка Унерчик — Ирбейская возросла почти в 3,7 раза. Пропускная способность всего южного хода КрасЖД Междуреченск — Тайшет за последние 10 лет в результате строительства вторых путей увеличилась в 1,6 раза. Это позволило нарастить перевозки в восточном направлении более чем на 20 млн тонн грузов в год.

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