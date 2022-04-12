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Информационные технологии

Кейс: как IT-компания из Мордовии настроила автоматический анализ функций в банке из ТОП-10

Инфомаксимум — вендор программных решений в области бизнес-аналитики — поделился недавним кейсом применения системы активной-аналитики Proceset в одном из ТОП-10 банков страны.

 © Фото из открытых источников

Задачи

После переговоров и согласований с представителями банка, был четко сформулирован ряд задач, которые нам предстояло решить:

  • проанализировать все функции и операции front office;
  • автоматизировать нормирование операций;
  • автоматизировать расчет нормативной численности персонала

Этапы

Всю последовательность действий можно разделить на несколько основных этапов: сбор данных, аналитика и перспективы для дальнейшего масштабирования инициатив.

По порядку:

Сбор данных

В Инфомаксимум это происходит благодаря собственной разработке — агентам мониторинга, которые фиксируют даже самые мелкие действия, совершенные на ПК. Вторым этапом мы автоматизируем сбор данных обо всех бизнес-активностях сотрудников за их рабочими машинами.

Аналитика

Именно аналитика — самый трудный и длительный по протяженности этап. Что на нем происходит:

  • запуск автоматического выделения типовых операций с помощью уникального алгоритма машинного обучения Proceset. Это позволяет точнее и эффективнее проводить анализ функций и операций;
  • настройка автоматического расчета нормативов времени для выполнения каждой операции;
  • объединение операций, учитывая вероятность выполнения каждой из них, в функции. Всё это нацелено для получения точных нормативов времени для каждой функции.
  • актуализация функциональных (иногда их называют нормативные) карт банка;
  • автоматизация расчета нормативной численности персонала на основе полученных нормативов времени выполнения операций;
  • определение путей и способов оптимизации функций и операций

Определение перспектив

  • на текущий момент продолжается поиск и анализ возможностей для дальнейшей оптимизации функций front office банка;
  • идет расчет и согласование развертывания аналитики на другие направление работы банка

Цифры и итоги

Весь проект длился 3 месяца, в течение которого удалось:

  • оцифровать 62 функции;
  • обнаружить 3 новые функции и перестроить еще 12;
  • определить, что более 50% всех операций в некоторых филиалах выполнялись в старом ПО

Благодаря полученной информации, построенным отчетам и настройке оперативного контроля, нам удалось полностью закрыть все поставленные задачи и сформировать пул рекомендаций по оптимизации ряда функций и операций.

Узнать больше о системе активной бизнес-аналитики Proceset, ознакомиться с кейсами и узнать об используемых технологиях можно на нашем официальном сайте — infomaximum.com или же обратиться лично к генеральному директору Александру Бочкину (Tg — @bochkinav).

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  • Нет аватара Alexish
    13.04.2207:53:12

    Уважаемый автор!

    Новость прекрасная, но лучше заменить непонятные многим «английские» термины на понятные русские.

    Например, слово «кейс» — в данном случае вообще можно опустить. Это не повлияет на смысл заголовка.

    Поверьте, это только улучшит читаемость:

    «Как IT-компания из Мордовии настроила автоматический анализ функций в банке, входящем в первую десятку.» — чем не заголовок? И без «кейсов» и «топов»    

    В остальном — новость +   

    #1249631
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