Кейс: как IT-компания из Мордовии настроила автоматический анализ функций в банке из ТОП-10
Инфомаксимум — вендор программных решений в области бизнес-аналитики — поделился недавним кейсом применения системы активной-аналитики Proceset в одном из ТОП-10 банков страны.
Задачи
После переговоров и согласований с представителями банка, был четко сформулирован ряд задач, которые нам предстояло решить:
- проанализировать все функции и операции front office;
- автоматизировать нормирование операций;
- автоматизировать расчет нормативной численности персонала
Этапы
Всю последовательность действий можно разделить на несколько основных этапов: сбор данных, аналитика и перспективы для дальнейшего масштабирования инициатив.
По порядку:
Сбор данных
В Инфомаксимум это происходит благодаря собственной разработке — агентам мониторинга, которые фиксируют даже самые мелкие действия, совершенные на ПК. Вторым этапом мы автоматизируем сбор данных обо всех бизнес-активностях сотрудников за их рабочими машинами.
Аналитика
Именно аналитика — самый трудный и длительный по протяженности этап. Что на нем происходит:
- запуск автоматического выделения типовых операций с помощью уникального алгоритма машинного обучения Proceset. Это позволяет точнее и эффективнее проводить анализ функций и операций;
- настройка автоматического расчета нормативов времени для выполнения каждой операции;
- объединение операций, учитывая вероятность выполнения каждой из них, в функции. Всё это нацелено для получения точных нормативов времени для каждой функции.
- актуализация функциональных (иногда их называют нормативные) карт банка;
- автоматизация расчета нормативной численности персонала на основе полученных нормативов времени выполнения операций;
- определение путей и способов оптимизации функций и операций
Определение перспектив
- на текущий момент продолжается поиск и анализ возможностей для дальнейшей оптимизации функций front office банка;
- идет расчет и согласование развертывания аналитики на другие направление работы банка
Цифры и итоги
Весь проект длился 3 месяца, в течение которого удалось:
- оцифровать 62 функции;
- обнаружить 3 новые функции и перестроить еще 12;
- определить, что более 50% всех операций в некоторых филиалах выполнялись в старом ПО
Благодаря полученной информации, построенным отчетам и настройке оперативного контроля, нам удалось полностью закрыть все поставленные задачи и сформировать пул рекомендаций по оптимизации ряда функций и операций.
Узнать больше о системе активной бизнес-аналитики Proceset, ознакомиться с кейсами и узнать об используемых технологиях можно на нашем официальном сайте — infomaximum.com или же обратиться лично к генеральному директору Александру Бочкину (Tg — @bochkinav).
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13.04.2207:53:12