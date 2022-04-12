В Саранске запущена производственная площадка Завода световых приборов

© e-mordovia.ru

12 апреля в столице Мордовии г. Саранск открылась новая производственная площадка Завода световых приборов.

На 10 тысячах м2 площадей, отделанных и оснащенных современным оборудованием, располагается новая производственная линия, трудится около сотни высококвалифицированных специалистов.

Запуск новой линии позволит увеличить выпуск продукции со 100 до 200 тыс. светильников в месяц.

© e-mordovia.ru

При полном запуске всех программ работу предприятия будут обеспечивать около 200 человек В минувшем году в развитие предприятия вложено около 162 млн рублей.

Предприятие выпускает более 300 изделий — это светодиодные, люминесцентные светильники для административного и промышленного уличного назначения, а также комплектующие для светильников. Все это позволит полностью обеспечивать производство комплектующих и сборку светильников на производственной площадке в Саранске.

Кроме сборочных линий на заводе работают участки металлообработки, порошковой покраски, производства электронных изделий, литья алюминия.

https://rutube....3bda90cdbf29b5/

https://e-mordo...ykh-priborov-m/