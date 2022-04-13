В Крыму и Краснодарском крае заложены первые сады 2022 года
В Крыму заложили первые 115 гектаров садов и подготовили почву для высадки растений еще на 280 гектарах. Как сообщает республиканский минсельхоз, всего в этом году на полуострове появятся 1 240 га многолетних плодовых насаждений.
По данным профильного министерства, уже заложены более трех гектаров малины и около пяти — лаванды. При этом крымские аграрии применяют современные технологии, которые позволят собрать полноценный урожай уже через три года.
Также начаты активные работы по раскорчевке садов. Из планируемых в 2022 году 177 гектаров многолетних плодовых насаждений, вышедших из периода эксплуатации, раскорчевано 44 гектара в Нижнегорском районе.
В Курганинском районе Краснодарского края заложили яблоневый сад на площади 65 га и виноградник на площади 5,6 га. Соответствующий инвестиционный проект стоимостью 400 млн рублей был подписан с предприятием «Сельхоз-Галан» в феврале 2020 года в рамках муниципального инвестиционного форума.
Всего планируется увеличить площадь многолетних насаждений на 245 га, создать новые рабочие места и увеличить производство. Специалисты уже выполнили установку противоградной сетки и капельного полива. Завершить реализацию проекта планируется в 2024 году.
Будет создано 20 новых рабочих мест, а производство продукции вырастет до 4 тыс. тонн в год. В дальнейшем здесь смонтируют капельное орошение.
Российские аграрии приступили к весенней закладке садов и в других регионах. Работы ведутся в Южном, Северо-Кавказском, Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. В настоящее время заложено более 1,1 тыс. га.
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