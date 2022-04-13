Первые три птичника нового проекта запущены в Нижегородской области

Первые три птичника запущены в Павловском районе Нижегородской области в рамках реализации крупного инвестиционного проекта, связанного с производством и переработкой мяса птицы. Всего планируется построить 42 птичника в нескольких районах, а также реконструировать комбикормовый завод и модернизировать оборудование, что приведёт к созданию 360 рабочих мест.

Этот проект объединяет работу крупного агрохолдинга «Русское поле» и фермерских хозяйств. Агрохолдинг оказывает нижегородским фермерам всестороннюю поддержку: подготавливает цеха к заселению птицы, поставляет цыплят для выращивания, снабжает кормами, консультирует по производственным, юридическим и финансовым вопросам. Фермеры, в свою очередь, занимаются выращиванием птицы с уверенностью, что их партнер : Павловская птицефабрика, входящая в холдинг, обеспечит переработку и сбыт произведённой ими продукции.

Объём инвестиций составил 168 млн руб.

По словам генерального директора агрохолдинга «Русское поле» Антона Романова, строительство трёх птичников обошлось компании в 168 млн рублей — это средства субсидированного кредита по областной программе, гранта «Агропрогресс», а также собственные средства.

«Сейчас мы передаём птичники в аренду фермерам, в дальнейшем они смогут их выкупить у нас. Всего проект предусматривает строительство 42 птичников до 2025 года, также запланирована реконструкция комбикормового завода и модернизация оборудования на птицефабрике. На эти цели планируем направить 4,5 миллиарда рублей» — пояснил Антон Романов.

По итогам прошлого года в Нижегородской области произведено 76,5 тысячи тонн мяса птицы, что на 4% больше, чем годом ранее. Благодаря проекту, который реализует Павловская птицефабрика совместно с нижегородскими фермерами, производство мяса птицы увеличится на 22 тысячи тонн, что позволит региону повысить уровень самообеспеченности мясом птицы на 17 процентных пунктов, до 70 процентов.