Где в России производят стеклопластиковые катера и яхты.
Ведущий производитель стеклопластиковых катеров в России из Казани.
В ассортименте катера от 5 метров, то респектабельных 12 метровых яхт.
Ещё один производитель из Казани. Верфь создана выходцами из Velvette Marine.
В производственной линейке катера от 8 до 13 метров.
Очередная верфь родом из Казани, но после смены собственника переехала в город Конаково.
Производит катера и яхты от 5 до 12 метров.
Производитель из Санкт-Петербурга.
Производcтво катеров от 5 до 6 метров.
Производит большую линейку катеров, от небольших лодок, до девятиметровых катеров.
Сейчас компания в процессе создания 12 метрового Хаусбота.
Производитель катеров из города Долгопрудного.
Производит катера от 5 до 6 метров.
Компания первая в России наладила серийное производство больших 12 метровых парусных катамаранов серии ML38, которые уже эксплуатируются от Сочи, до Европы.
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