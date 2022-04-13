Где в России производят стеклопластиковые катера и яхты.

Velvette Marine

Ведущий производитель стеклопластиковых катеров в России из Казани.

В ассортименте катера от 5 метров, то респектабельных 12 метровых яхт.

© velvette-marine.com

© velvette-marine.com

Магнифф Марин

Ещё один производитель из Казани. Верфь создана выходцами из Velvette Marine.

В производственной линейке катера от 8 до 13 метров.

© magniff.ru

Слайдер

Очередная верфь родом из Казани, но после смены собственника переехала в город Конаково.

Производит катера и яхты от 5 до 12 метров.

© slider-boat.ru

© slider-boat.ru

Спэв

Производитель из Санкт-Петербурга.

Производcтво катеров от 5 до 6 метров.

© spevboat.ru

Феникс Марин

Производит большую линейку катеров, от небольших лодок, до девятиметровых катеров.

© i.imgur.com

Сейчас компания в процессе создания 12 метрового Хаусбота.

© i.imgur.com

Энигма

Производитель катеров из города Долгопрудного.

Производит катера от 5 до 6 метров.

© enigmaboat.ru

Marinelab

Компания первая в России наладила серийное производство больших 12 метровых парусных катамаранов серии ML38, которые уже эксплуатируются от Сочи, до Европы.

© i.imgur.com