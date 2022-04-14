В Тюменской области появилось производство чековой ленты
«Боровская бумажная компания» в поселке Боровский с декабря 2021 года начала производство термоленты для всех типов устройств банковского и кассового обслуживания.Современное оборудование работает в автоматическом режиме и способно в сутки производить до 5 тонн продукции. Готовая продукция будет поставляться в банковский и потребительский сектор как Тюменского региона, так и по всей территории России.
Уникальность предприятия в том, что в Тюменской области производства чековой ленты такого формата нет. Производством чековой ленты занимаются 12 жителей пос. Боровский. Основное производство оборудовано двумя бобинорезательными машинами и работает круглосуточно. Каждые сутки выпускается 10-30 тыс. роликов. На изготовление роликов в среднем тратится от 20 секунд до 6 минут.
«Боровская бумажная компания» — часть федерального холдинга АТМ Альянс, который входит в тройку российских компаний, занимающихся обслуживанием банковского и кассового оборудования. Компания специализируется на производстве термоленты для всех типов устройств. Высококачественное термосырье корейского и немецкого производства соответствует всем требованиям и стандартам.
В ближайшие два года планируется запустить ещё несколько бумагорезательных машин, увеличить объёмы производства, а также значительно расширить ассортимент продукции из бумаги.
В части дальнейшей стратегии ББК видит реализацию основной задачи — восстановить компетенции России в производстве термобумаги. Это серьезное направление в импортозамещении: по статистике потребность в чековой ленте по России составляет более 20 тыс. тонн ежегодно. Примерно такой же объём используется и в странах СНГ. В связи с этим компания разрабатывает проект, с которым намерена выйти на областное правительство. Так тюменский производитель рассчитывает заручиться поддержкой по расширению и развитию отечественного производства чековой ленты в России и странах СНГ.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.