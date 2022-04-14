В Тюменской области появилось производство чековой ленты

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«Боровская бумажная компания» в поселке Боровский с декабря 2021 года начала производство термоленты для всех типов устройств банковского и кассового обслуживания.Современное оборудование работает в автоматическом режиме и способно в сутки производить до 5 тонн продукции. Готовая продукция будет поставляться в банковский и потребительский сектор как Тюменского региона, так и по всей территории России.

Уникальность предприятия в том, что в Тюменской области производства чековой ленты такого формата нет. Производством чековой ленты занимаются 12 жителей пос. Боровский. Основное производство оборудовано двумя бобинорезательными машинами и работает круглосуточно. Каждые сутки выпускается 10-30 тыс. роликов. На изготовление роликов в среднем тратится от 20 секунд до 6 минут.

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«Боровская бумажная компания» — часть федерального холдинга АТМ Альянс, который входит в тройку российских компаний, занимающихся обслуживанием банковского и кассового оборудования. Компания специализируется на производстве термоленты для всех типов устройств. Высококачественное термосырье корейского и немецкого производства соответствует всем требованиям и стандартам.

В ближайшие два года планируется запустить ещё несколько бумагорезательных машин, увеличить объёмы производства, а также значительно расширить ассортимент продукции из бумаги.

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В части дальнейшей стратегии ББК видит реализацию основной задачи — восстановить компетенции России в производстве термобумаги. Это серьезное направление в импортозамещении: по статистике потребность в чековой ленте по России составляет более 20 тыс. тонн ежегодно. Примерно такой же объём используется и в странах СНГ. В связи с этим компания разрабатывает проект, с которым намерена выйти на областное правительство. Так тюменский производитель рассчитывает заручиться поддержкой по расширению и развитию отечественного производства чековой ленты в России и странах СНГ.