Во Владикавказе запустили производство бескислородной меди

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В Северной Осетии на владикавказском ОАО «Кристалл» состоялся официальный запуск модернизированного плавильного участка. Впервые после долгих лет простоя там начали производить востребованную на российском рынке продукцию — бескислородную вакуумно-плавленую медь.

После запуска плавильного цеха полноценное производство кристально чистой меди начнётся в мае. Пока работает только одна печь, здесь производят до трёх заготовок в смену — это около полутора тонн. А уже к концу года планируем запустить и остальные пять, увеличив объемы производства до 1200 тонн в год.

Раньше бескислородную вакуумно-плавленую медь экспортировали в Россию из Германии и Финляндии. Теперь её будут производить во Владикавказе. Для эффективной работы специалистам завода пришлось восстанавливать вакуумную систему печи. Модернизировали и часть управления. Сейчас оно электронное.

Такая медь, обладающая высокой прочностью, электропроводностью, большой устойчивостью к коррозии и другими характеристиками, в условиях западных санкций особенно востребована на российском рынке. Она широко применяется в электронной промышленности и на предприятиях ВПК. Чистая медь — лучшая замена серебру при производстве мобильных телефонов, компьютерных процессоров. Проблем с сырьем нет, его производят российские компании, УГМК и «Норникель». На «Кристалл» медь поступает в катоде.

«Одна тысячная примесей. Это как у золота: есть 585 проба и 999. То же самое у меди. Вот мы получаем сверхчистую медь, чище не бывает», — пояснил старший мастер плавильного участка Эдуард Джигкаев.

Завод «Кристалл» (впоследствии ОАО «Кристалл») был создан в 1963 году постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Предприятие производило продукцию из вакуумплавленных цветных металлов, сплавов высокой частоты и полуфабрикатов. Основной продукцией завода являлась вакуумплавленная медь марки MB.