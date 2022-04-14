На СНСЗ заложили два катамарана проекта «Котлин»

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14 апреля на территории Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) состоялась церемония закладки двух пассажирских катамаранов проекта 04580 «Котлин» — «Форт «Кроншлот» и «Форт «Петр Первый», сообщает пресс-служба ОСК.

Всего согласно договору, подписанному 20 декабря 2021 г., будет построено 6 катамаранов. Заказчиком выступает ООО «Нева Тревел».

Проект судна разработан петербургским проектно-конструкторским бюро «Форсс Технологии» с учетом особенностей эксплуатации в условиях акватории Санкт-Петербурга и выхода в Финский залив. Катамараны, построенные на Средне-Невском судостроительном заводе, смогут проходить под сводами петербургских мостов, обладают высокими скоростными и мореходными качествами. Уникальность катамарана заключается в совмещении качеств речного судна с низким волнообразованием и прибрежного судна с повышенными мореходными качествами.

По условиям контракта сдача первых двух единиц запланирована на май 2023 года, 2-ая пара будет передана заказчику в навигацию 2024 г., и третья — в мае 2025 г.

В портфель заказов АО «СНСЗ» входит также серия кораблей противоминной обороны, два пассажирских судна класса «река-море» для Красноярского края, рабочие катера и прогулочные речные суда.

Характеристики пассажирского катамарана проекта 04580 «Котлин»:

Длина габаритная, м — 32

Ширина наибольшая, м — 8,7

Высота надводного борта, м — 1,4

Осадка габаритная, м — 1,32

Мощность двигателей, кВт — 2×882

Мореходность, баллы — до 4

Скорость максимальная, узлов — около 30

Пассажировместимость, человек — до 200 (в том числе инвалиды)

Экипаж, человек — 3

Корпус и надстройка — алюминиево-магниевый сплав.