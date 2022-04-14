«Воскресенский сыродел» в Костромской области запустил новый цех

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В 2020 году собственники предприятия приняли решение о расширении производства. Общий бюджет проекта составил около 70 млн рублей. В строительстве цеха пакетирования молока и сырохранилища финансовую поддержку оказал регион.

14 апреля новый цех официально запустили в работу.

В новом цехе «Воскресенского сыродела» оборудовано хранилище для сыра. Отдельное направление — производство молока различной жирности, а также сметаны. Оборудование полностью отечественного производства.

Мощность нового цеха — до 3 тонн молока в сутки. Его запуск увеличит производство молока в Костромской области примерно на 8%, подчеркнули в департаменте АПК.

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«В Буйском районе молоко, к сожалению, никто не разливал. А практика показала, что у предприятий, которые сами перерабатывают молоко, рентабельность в значительной степени выше. Сегодня производство сельхозпродукции и развитие переработки должно обеспечить продовольственную безопасность костромичей и жителей всей страны. Эта тема становится суперактуальной. Она носит даже не региональный, а российский характер», — отметили в Правительстве Костромской области.

«Воскресенский сыродел» в Буйском районе — один из крупных производителей молочной продукции Костромской области. В месяц предприятие выпускает порядка 120 тонн продукции. Здесь изготавливают 19 видов сыров — собственные марки и аналоги зарубежных сортов, творог, сливочное масло и сметану.

Агрохолдинг продолжает расширение производство. Сейчас здесь строят крупную роботизированную ферму при поддержке администрации региона.

Валерий Катышев, директор по развитию кооператива: Мы сейчас находимся в стадии строительства крупного комплекса на 1050 голов крупного рогатого скота. Сейчас мы доим чуть больше 10 тонн молока в сутки. Через год будет 12-14 тонн. Постепенно будем наращивать до 30 и более тонн.