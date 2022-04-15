ММК расширяет производство валков диаметром до 1500 мм и длиной до 3500 мм

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ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (входит в группу ПАО «ММК») запустило в работу третью машину центробежного литья валков, благодаря которой Магнитогорский металлургический комбинат сможет полностью удовлетворить потребности российских металлургических предприятий в этом важнейшем элементе прокатных станов.

Новая машина немецкой компании Kuettner будет выпускать валки диаметром до 1500 мм и длиной до 3500 мм. Сортамент новой машины позволит, используя в том числе новые материалы, освоить номенклатурную линейку рабочих валков черновых групп клетей всех прокатных станов в Российской Федерации.

«Ранее подобные валки в Россию поставлялись из Украины и стран Евросоюза, — подчёркивает начальник производства ЗАО „МЗПВ“ Евгений Скрипкин. — Производственных мощностей новой машины центробежного литья валков вполне достаточно для удовлетворения потребностей всех российских прокатных станов, включая площадки промышленных гигантов — ММК, Новолипецкого меткомбината и „Северстали“. Это примерно две тысячи валков в год, начало поставок которых МЗПВ гарантирует потребителям уже в ближайшее время».

Термическая печь, в которой отлитые новой машиной валки подвергаются термообработке, изготовлена ООО «МеталлЭнерго». Эта компания является одним из резидентов ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», созданного в Магнитогорске для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.

Суммарный объём инвестиций в строительство нового промышленного объекта составил почти 1,5 млрд рублей.

«Производство импортозамещающей продукции в настоящее время стало первоочередной задачей для многих предприятий, но наша компания реализует данную стратегию уже давно, — подчеркнул генеральный директор ПАО „ММК“ Павел Шиляев.- Инвестиционная программа развития Магнитогорского завода прокатных валков, рассчитанная до 2030 года, продолжает акцент на импортозамещение — программа предполагает, в частности, строительство нового промышленного комплекса, который позволит освоить производство новой продукции — опорных валков для станов горячей прокатки».

ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» является важным звеном производственной цепи Магнитогорского металлургического комбината. Сегодня ЗАО «МЗПВ» выпускает 26 тыс тонн литья и 17,5 тысяч тонн механически обработанных валков в год. Две трети произведённых валков используется прокатными станами Группы ПАО «ММК», почти полностью закрывая потребности магнитогорской промплощадки, ещё треть реализуется за пределами Группы ПАО «ММК».

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»